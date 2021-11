Ministri Josip Aladrović, Ivan Malenica i Radovan Fuchs obratili su se medijima nakon sjednice Vlade. Upitan o covid potvrdama, ministar Aladrović rekao je da se mora omogućiti ljudima da se cijepe ili testiraju.

- To je neinvazivna metoda, ne razumijem zašto je to problem. S druge strane, poslodavac treba omogućiti ljudima da rade u neometanim uvjetima. Na poslodavcima je da preuzmu odgovornost što će s onima koji se odbijaju testirati. Radno pravo nije tako jednostavno i svaki je slučaj jedinstven. Postoje određeni akti koji formiraju što će s djelatnicima koji se odbijaju testirati. Ne postoji niti može postojati generalna uputa što učiniti, to je između poslodavca i djelatnika koji se ne mogu testirati - komentirao je Aladrović uvođenje covid potvrda.

'Razmotrit ćemo sankcije za poslodavce'

Premijer Andrej Plenković najavio je kako će se zakoni mijenjati tako da se sankcionira one koji "potiču ljude na neposluh i ignoriranje mjera Stožera".

- Demantirao bih jedan medijski tekst u kojem stoji da sam ja rekao da je odluka na razini preporuke. To nije istina, odluka stožera je zakonita i u okviru zakona ćemo razmotriti sankcije za poslodavce koji ne postoje odluke stožera - rekao je Malenica.

Na pitanje da razjasni premijerovu najavu da će tražiti sankcije, Malenica je rekao kako će o svim sankcijama tek raspravljati.

Fuchs: 'To je neodgovorno ponašanje'

Ministar Fuchs rekao je kako ima određeni broj slučajeva u školama koji su odbili testiranje.

- To je neodgovorno ponašanje. Nitko nikoga ne prisiljava na cijepljenje, to je jedna mjera za suzbijanje pandemije. To je prikupljanja političkih poena na zdravlju naših sugrađana - rekao je ministar obrazovanja.

Poručio je kako će se na sastanku o sankcijama zalagati za to da nema nekih "drakonskih mjera", ali tvrdi da sankcija treba biti. Dodao je kako će apelirati na Stožer da i oni koji su dobili prvu dozu mogu neometano ići na posao bez testiranja.

- Ja ću to predložiti, nisam siguran hoće li to biti prihvaćeno. Ako uvažavamo za ulazak nekima koji su preboljeli, a nisu se testirali, i to u Hrvatskoj vrijedi kao dokaz da se ne treba testirati, ja mislim da bi trebali svi oni koji su se cijepili, uz potvrdu da su se cijepili, da se to prihvati da se ne čeka 21 dan - rekao je.