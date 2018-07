'Nema ih više': Žena preživjela, ali njen muž i četiri kćeri nisu...

U tragičnoj nesreći koja se dogodila u gradu Townsendu u Sjedinjenim Američkim Državama, poginulo je pet članova obitelji, otac i četiri kćerke. Jedina preživjela je Mary Rose Trinidad, supruga i majka četiriju kćeri.

U petak popodne, šesteročlana obitelj iz grada Teanecka iz države New Jersey vraćala se s tradicionalnog obiteljskog putovanja u Ocean City.

Par i njihove četiri kćeri već godinama obiteljskim putovanjima otvaraju ljetnu sezonu, iako su dvije najstarije djevojke već gotovo odrasle. Kaitlyn (20) već je pohađala koledž, a 17-godišnja Diana bila je članica odbojkaškog tima u srednjoj školi i na koledž je trebala krenuti najesen. Najmlađe, 13-godišnje blizanke Mellisa i Allison ove su godine upisale srednju školu, piše The Washington Post.

Nesreća se dogodila na autoputu, kada je obitelj samo dva sata vožnje udaljena od kuće. U petak oko 1.30 sati, Danna je sestrični Kim poslala poruku i javila da je gužva na cesti, no da bi trebali stići kući oko šest popodne. Ta poruka je zadnji kontakt s obitelji.

Kako pokopaš pet ljudi istovremeno?

Pick up kojim je upravljao 44-godišnji Albert S. Hubbard dolazio je iz suprotnog smjera. Iz nepoznatog razloga, vozilo je prešao u suprotni trak. Udario je u jedan automobil koji mu se našao na putu, izvrtio se na cesti i zabio se u Toyotu Siennu u kojoj je putovala obitelj Trinidad.

NEW INFORMATION...DE State Police: 61yr father from Teaneck NJ and his 4 daughters ages 20 down to 13 were killed in the horrific rte1 crash yesterday. The girls were not wearing seatbelts. LIVE Update NOW on @FOX29philly pic.twitter.com/lLLI77Rj2f — jennifer joyce (@JenniJoyceTV) July 7, 2018

Ostali sudionici prometa zaustavili su se i pokušali pružiti pomoć unesrećenima, no već je bilo kasno. Sve četiri djevojke koje su se vozile na stražnjem sjedištu preminule su. Njihov otac Audie Trinidad također je proglašen mrtvim.

Majka četiriju stradalih djevojki i njegova supruga, 53 godišnja Mary Rose u bolnicu je stigla sa slomljenim rebrima, rukama i nogama. No ostali članovi njezine obitelji manje strahuju zbog njezinih fizičkih ozljeda.

- Kako pokopaš pet ljudi istovremeno? - pita se Daniel Trinidad, brat preminulog.

- Nemam odgovor. Ako netko zna kako, molim da me nazove, pošalje poruku. Bog ima plan. Koji je njegov plan sada?... izjavio je slomljeni čovjek za New York Post.

Ostvarenje američkog sna

Obiteljski prijatelji pokrenuli su kampanju na stranici GoFundMe kojom prikupljaju novčanu pomoć za ženu koja je u sekundi ostala bez cijele obitelji. U samo 24 sata prikupljeno je 96.000 dolara. No nema tih novaca koji bi mogli ublažiti tragediju.

Mary Rose, inače medicinska sestra u bolnici u Manhattanu, sama je iz bolničkog kreveta nazvala prijatelja da mu javi tragičnu vijest.

- Nema ih više - izjavila je.

Ostali sudionici nesreće prošli su s lakšim ozljedama. Lokalne vlasti još istražuju okolnosti u kojima je Hubbard izgubio kontrolu nad svojim vozilom i prešao na drugu strani autoputa. Još nije podignuta optužnica, a istražitelji tek trebaju utvrditi je li vozač vozio pod utjecajem alkohola ili droge.

Članovi obitelji prisjećaju se kako je život oca obitelji uvelike podsjećao na ostvarenje američkog sna. Audie je osamdesetih godina stigao iz Filipina u Sjedinjene Države. Služio je u Američkoj ratnoj mornarici na bojnom brodu USS Mount Whitney, a nakon toga zaposlio se kao poštar.

Za njim je u Sjedinjene Države došlo još nekoliko članova obitelji, a Audie je s Mary Rose zasnovao svoju obitelj.

- Bili su vjernici, odlazili su u crkvu. Moj brat bio je najstariji od nas osmero. Volio je svoju ženu. Nije joj znao reći ne i sve bi učinio za svoju djecu - dodao je.

"I don't understand why these things happen," said Daniel Trinidad, who lost his brother and four nieces. "The whole family wiped out in the blink of an eye." https://t.co/Mk3tKHxTT0 — NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) July 7, 2018

- Svako ljeto odlazili su na izlete, u Orlando ili Six Flags. Ja sam u šali govorio da bi on sve napravio za svoju familiju. Tvoja žena predloži, odgovor je uvijek da - prisjeća se.

Na fotografijama objavljenim na Facebooku odaju idiličnu sliku složne obitelji koja uživa u vremenu koje provode zajedno - na jednoj od fotografija cijela obitelj odjevena u kratke traperice i majice pozira s balonima, na drugoj slave Dan nezavisnosti obiteljskim piknikom.

Audie Trinidad and his four daughters died when their minivan struck a heavy-duty pickup truck that had crossed the grassy median on Delaware Highway 1. https://t.co/Htg1hGqEcu — azcentral (@azcentral) July 8, 2018

Kako se ispostavilo, fotografija snimljena na Dan nezavisnosti zadnja je obiteljska fotografija Trinidadovih.

- Pokušavam se sabrati. Ne znam kako ćemo se nositi sa svime jednom kad prođe prvi šok. Njih više nema - izjavio je brat.