Nema mira na Bliskom istoku: 'Izraelci će vjerojatno ući i svojim tenkovima u Libanon’

Koliko se može vidjeti, Izrael je uspio itekako iznenaditi Hezbolah i na temelju toga pokušava iznijeti svoje vojne ciljeve. Ako uspijete napraviti ono s pejdžerima, doslovno ste paralizirali cijelu strukturu jedne vojne formacije. Zato se očekuje da će ovaj rat nastaviti.

Komentirao je tako posljednja ratna zbivanja u Izraelu i Libanonu vojni analitičar Marinko Ogorec. Potvrdio je to i činjenicama da su izraelski napadi doslovno obezglavili vodstvo Hezbolaha, no to ga neće uništiti.

- Stvorili su idealnu priliku za nastavak rata protiv tih militanata. Teško je reći što je s kopnenom operacijom, no vjerojatno će je provesti. Napade zrakoplovima na Libanon vidim samo kao pripremu. Bez kopnene operacije nemaju ništa - kaže Ogorec i dodaje kako ne možemo uskoro očekivati mir.

Dokaz za to su i stotine tenkova i drugih oklopnih vozila koje Izraelci gomilaju na sjeveru svoje zemlje. Dok čekaju odluku, nastavili su raketirati položaje za koje tvrde da militanti ondje skladište oružje.

Osim toga, cijelom su situacijom strašno nezadovoljni i sami Libanonci. Zbog ratnog stanja raseljeno je oko milijun stanovnika. Počele su bježati čak i izbjeglice iz Sirije. Napuštaju libanonske kampove i vraćaju se u svoju zemlju.

- Libanonu je Hezbolah kao neko strano tijelo. Ako je država stalno izložena napadima, to im nikako ne predstavlja neku primamljivu situaciju. Nerado ih trpe i tu oružane snage Libanona ne mogu ništa učiniti - pojašnjava Ogorec.

S druge strane, nakon smrti glavnog tajnika i vođe Hezbolaha, Hassana Nasrallaha, koji je poginuo nakon bombardiranja podzemnog bunkera u Bejrutu, povelo se pitanje tko će biti njegov nasljednik. U istom napadu poginulo je više od 20 njihovih časnika, kao i Ali Karaki, član Hezbolahova vijeća za džihad. Broj mogućih lidera tako je drastično smanjen, a kao novi počeo se spominjati Nasrallahov rođak Hashem Safieddine. On je jedna od najjačih veza tih militanata s Iranom te Ogorec ne misli da ih je Iran "prodao" i pustio da poginu.

- Hezbolah je produkt iranskog ulaganja. Nije izgledno da bi se 'lišio svoje ruke'. Vjerojatnije je da Iran nije spreman ući u sukob širih razmjera. Mislim da nastoje zadržati i sačuvati svoju strukturu, da ne dođe do eskalacije dok ne odrade svoj nuklearni program - kaže Ogorec.

Zasad teško važu kako će odgovoriti, a prema pisanju New York Timesa, angažirali su generale Revolucionarne garde da pomognu očuvati i konsolidirati ostatak ratnika Hezbolaha.