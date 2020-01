Nema mira u Vinogradskoj: Smijenili šefa Upravnog vijeća

Slavko Orešković, predsjednik Upravnog vijeća Sestara milosrdnica danas je na zatvorenoj sjednici Vlade smijenen s funkcije, potvrdili su nam iz Vlade, a smijenjen je na zahtjev resornog ministra.

- Ne znam ništa o tomu, nikakvu obavijest još nisam dobio. No ako je istina, mogu samo reći da me onaj tko me postavio, može i smijeniti, a to je Vlada Republike Hrvatske. I to onda treba prihvatiti i pomiriti se s tim – rekao nam je u četvrtak nešto prije 17 sati predsjednik Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, prof.dr. Slavko Orešković.

S obzirom da je pozadina smjene, po svemu sudeći, odgođena sjednica Upravnog vijeća na kojoj je trebala biti smijenjena zamjenica ravnatelja bolnice u Vinogradskoj, prof.dr. Dijana Zadravec, a na čijoj je odgodi inzistirao ministar Milan Kujundžić, prof.dr. Orešković rekao nam je kako je sve radio u skladu s pravilnicima i statutima, odnosno, sukladno pravnim aktima.

Također je dodao da će bezpogovorno prihvatiti smjenu, jer će mu odlazak s te pozicije, zapravo, biti i jedna briga manje. Prof.dr. Orešković je, naime, i predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode u Petrovoj, pa mu obaveza sigurno ne nedostaje.

Foto: Luka Stanzl/Josip Regovic/Pixsell Za komentar smjene upitali smo i ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice, prof.dr. Marija Zovaka, koji u trenutku našeg poziva također nije bio službeno obaviješten o odluci Vlade, ali je rekao da to, u pravilu, i ne može komentirati.

- Odluke o upravnom vijeću donosi isključivo Vlada, i svaka takva odluka mora se prihvatiti i poštivati – kratko nam je rekao prof.dr. Zovak.

Iz Vlade su nas inače uputili da se za razloge smjene Slavka Oreškovića obratimo ministru Milanu Kujundžiću koji se nije javljao na telefon.