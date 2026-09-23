NEMA ORBANA IMA FONDOVA Mađarska uskoro dobiva milijarde eura od EU

Europska komisija predložila je odmrzavanje sredstava iz kohezijskih fondova za Mađarsku, čime se otvara put za isplatu golemog iznosa novca. Odluka znači i povratak mađarskih studenata u europske programe razmjene, a uslijedila je nakon reformi nove vlade.

Povratak u ključne europske programe

Europska komisija odobrila je Mađarskoj isplatu 4,2 milijarde eura iz kohezijskih fondova. Ova odluka ponovno omogućuje mađarskim studentima i istraživačima sudjelovanje u programima Erasmus+ i Obzor Europa. Odluka je uslijedila nakon što je vlada premijera Petera Magyara provela opsežne reforme kojima je, prema ocjeni Bruxellesa, ispunila stroge uvjete vezane uz vladavinu prava.

Bruxelles je ta sredstva zamrznuo prije dvije godine zbog velikih problema s korupcijom i sustavom javne nabave tijekom mandata bivšeg premijera Viktora Orbana. Današnjom odlukom Europske unije Mađarskoj se napokon otvara put za povratak u popularni program razmjene studenata Erasmus+ te u ključnu inicijativu za financiranje istraživanja Obzor Europa, što predstavlja veliki vjetar u leđa za mađarski akademski sektor.

Reakcija iz Bruxellesa

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je napredak Mađarske i istaknula važnost provedenih promjena za cijelu Europsku uniju. U svom je javnom obraćanju naglasila kako je zemlja poduzela važne korake kako bi ojačala vladavinu prava i zaštitila financijske interese Unije.

​- Danas predlažemo deblokadu četiri zarez dvije milijarde eura i ponovno otvaranje vrata Erasmusa+ i Obzora Europa mađarskim studentima i istraživačima. Drago mi je što će ponovno moći u potpunosti koristiti prilike koje naša Unija stvara. To pokazuje da reforme donose rezultate - poručila je von der Leyen.

Korijeni problema i vladavina prava

Europska unija je prije dvije godine, u sklopu mehanizma uvjetovanosti, Mađarskoj suspendirala ukupno šest zarez tri milijarde eura kohezijskih sredstava. Kao glavne razloge za takav drastičan potez europski dužnosnici tada su naveli ozbiljne nedostatke u antikorupcijskom sustavu, česte sukobe interesa i brojne nepravilnosti u sustavu javne nabave.

Situacija u Mađarskoj predstavlja istaknuti primjer sve češćeg korištenja mehanizma uvjetovanosti vladavine prava od strane Europske unije. Taj mehanizam izravno povezuje pristup europskim fondovima s poštivanjem temeljnih vrijednosti bloka, a cilj mu je osigurati da se novac poreznih obveznika ne zloupotrebljava u državama gdje slabe demokratske institucije. Stručnjaci već dugo prate mađarski slučaj kao svojevrsni test sposobnosti Unije da sankcionira demokratsko nazadovanje.

Novi politički smjer i dogovor o reformama

Premijer Peter Magyar preuzeo je dužnost u travnju nakon uvjerljive izborne pobjede. Još tijekom kampanje građanima je obećao deblokirati sredstva Europske unije koja su ostala zamrznuta tijekom šesnaestogodišnje vladavine Viktora Orbana. Nova vlada odmah je pokrenula niz reformi usmjerenih na obnavljanje demokratskih standarda i ponovnu izgradnju povjerenja s europskim partnerima.

U svibnju su se Magyar i von der Leyen dogovorili o planu za isplatu ukupno šesnaest zarez četiri milijarde eura, pod strogim uvjetom da zemlja ispuni ključne ciljeve u području vladavine prava. Mađarska vlada morala je ispuniti dvadeset sedam takozvanih super ciljeva i više od sto ostalih specifičnih uvjeta. Jedan od ključnih koraka bila je i odluka Mađarske da se pridruži Uredu europskog javnog tužitelja, što je bivša vlada uporno odbijala učiniti.

Krajem kolovoza Budimpešta je službeno objavila da je ispunila sve postavljene uvjete. To uključuje i rješavanje spornog statusa zaklada od javnog interesa. Radilo se o specifičnoj pravnoj strukturi koju je bivša vlada koristila za preuzimanje kontrole nad javnim institucijama, među kojima su se našla i brojna sveučilišta.

Preostali financijski izazovi

Osim sada odobrenih sredstava, Mađarska aktivno traži i povlačenje deset milijardi eura iz europskih fondova za oporavak. Europska komisija trenutačno detaljno procjenjuje taj zahtjev. Ipak, još uvijek ostaju blokirane dvije milijarde eura kohezijskih sredstava. Razlog tome su i dalje prisutne ozbiljne zabrinutosti oko mađarskog sustava azila, zakona o zaštiti djece te pitanja akademskih sloboda. Premijer Magyar nedavno je obećao da će njegova vlada aktivno raditi na rješavanju tih preostalih spornih pitanja do kraja tekuće godine.