Nema panike u HDZ-u: 'Kakva panika, izbore ćemo održati'

HDZ-ovci iz Plenkovićeva i Kovačeva tima neće otkazivati skupove zbog korona virusa. Napokon su se složili u nečemu pa tako kažu da nema mjesta panici.

- Ako bismo sad otkazivali skupove i kampanju, kakvi bismo mi to bili? Nema panike i molimo da se ona ne širi. Izbori za predsjednika, zamjenika i potpredsjednike održat će se kako je i predviđeno, 15. ožujka - govori nam sugovornik iz Plenkovićeva tima. Kaže da je puno manje okupljenih na stranačkim skupovima nego na utakmicama ili nekim drugim događanjima pa nema razloga za brigu

U Kovačevu timu, pak, kažu da neće ništa otkazivati, ali ako stranka koji slučajem propiše da se sve otkazuje zbog straha od širenja korona virusa, onda će tu odluku poštovati. No za sada unutarstranačka utrka ide po planu. Tako je, prema već najavljenom rasporedu, aktualni šef HDZ-a Andrej Plenković najavio u ponedjeljak da će nazočiti 30. obljetnici osnutka HDZ-a u Karlovačkoj županiji i otvorenju Doma HDZ-a.

Miro Kovač sa svojim timom predvečer u ponedjeljak po planu ima druženje s članovima HDZ-a u Velikoj Gorici. Čini se da ekipa iz Opcije za promjene, kao i tim Odvažno za Hrvatsku ne strahuju od zaraze. Bez obzira na to što su konkurencija, mole isto, a to je da se ne širi panika. To su ponovili više puta.

Što se tiče prikupljanja potpisa, koji se prema pravilima trebaju predati do petka, 28. veljače u popodnevnim satima, rečeno nam je da su i jedan i drugi tim spremni te da imaju i više potpisa nego što je potrebno. Branko Bačić, koji se kandidira za potpredsjednika HDZ-a u ekipi Andreja Plenkovića, izjavio je da će Plenković predati potpise sutra, u četvrtak, i da ima preko 40 tisuća prikupljenih potpisa. Iz tima Mire Kovača, odnosno iz Opcije za promjene, kažu da su sakupili potpise, i to više nego što je potrebno, te da će ih predati uskoro, kako i kad nalažu pravila izborne utrke.

Nakon što oba tima predaju potpise i Izborno povjerenstvo utvrdi da je sve u redu, kreće službena kampanja koja će trajati 15 dana. Riječ je o jednoj od možda najkraćih kampanja za vodeće ljude u HDZ-u. No zadnjih puta nije je praktički ni bilo jer je bio samo jedan kandidat. Zadnja prava kampanja bila je 2012. godine.