Auto na krovu, deseci ljudi na Hitnoj zbog leda u Sl. Brodu

Ledeno je u petak ujutro bilo i u Slavoniji. Objedinjeni hitni bolnički prijemi (OHBP) bili su pod pritiskom, jer se znatno povećao broj pacijenata, uglavnom se radilo o padovima, teškim prijelomima, neki su zahtijevali i operaciju.

- Je, bilo je 26 ozlijeđenih radi padova koji su se javili na hitni prijem. Od toga je četvero, zadržano na bolničkom liječenju radi operativnog liječenja prijeloma. Neki su samo natučeni, a neki su slomili ručni zglob, pa su otišli kući. Pacijenti su razne životne dobi. Obzirom da se i dalje najavljuje kiša koja će se u dodiru s tlom lediti, preporuka je da se ne izlazi van bez prijeke potrebe, posebno se to odnosi na ljude starije dobi. Prevencija je najbitnija - rekao je dr. Boris Hrečkovski, zamjenik ravnatelja Opće bolnice Dr. Josip Benčević u Slavonskom Brodu.

Foto: Franjo Lepan/24sata

Policija bilježi više prometnih nesreća, jednu u četvrtak navečer u Bartolovcima kada je počela padati kiša oko 19.10 sati u kojoj su sudjelovala dva automobila. Jedna je osoba zbog zadobivenih ozljeda prevezena u slavonskobrodsku bolnicu.

U petak ujutro oko 8 sati u ulici Franje Kuhača, zbog leda na cesti došlo je do pada biciklista, kojeg su djelatnici Hitne pomoći prevezli u Opću bolnicu Dr. Josip Benčević.

Foto: Franjo Lepan/24sata

Čitatelji javljaju da je u petak ujutro došlo do prometne nesreće u mjestu Trnjani kod tamošnjeg groblja, jedan automobil je završio na krovu. Ipak zbog prve ledene kiše ove godine u prometnim nesrećama sudjelovao je daleko manji broj vozila u odnosu na 5. veljače 2018. godine kada je čak 19 bilo u lančanom sudaru na nadvožnjaku za Brodsko Vinogorje preko autoceste u Slavonskom Brodu. Istragom je utvrđeno da je uzrok nesreće bio klizak kolnik i vožnja neprilagođena uvjetima na cesti.