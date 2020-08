Nema plesnih podija, inspektori će moći zatvoriti klub ako se u njemu netko zarazio koronom

Krunoslav Capak je na presici Stožera najavio nove preporuke za noćne klubove. Jedna od novosti je da će inspektori moći privremeno zatvarati klubove u kojima se pojavi zaraza korona virusom

<p>Zbog sve većeg širenja zaraze u noćnim klubovima, <strong>Krunoslav Capak</strong> najavio je nove mjere. Šef HZJZ-a je rekao kako su dorađene one mjere prema kojima bi se trebali zatvoriti svi zatvoreni prostori u klubovima te da bi se ljudi trebali okupljati isključivo na otvorenim dijelovima. Uz to donijele su se i preporuke o plesnim podijima. </p><p>- Nema plesnih podija, na njima se trebaju postaviti stolovi s razmacima. Inspekcija Civilne zaštite i sanitarna inspekcija će to kontrolirati. Dat ćemo i dodatno pojašnjenje temeljem kojeg će sanitarni inspektor i epidemiolog moći zatvoriti klub na neko određeno vrijeme dok se ne provedu neke mjere i ne testiraju svi djelatnici. To će se učiniti samo ako se utvrdi da je klub izvor zaraze - rekao je Capak. </p><p>Na preporuku epidemiologa, ugostiteljski objekti u kojima se utvrdi postojanje zaraze moraju se dezinficirati, a ako ima pozitivnih i taj dio ljudi koji je bio u kontaktu s njima morat će u samoizolaciju. Uz to, svi će se zaposlenici testirati, objasnio je Davor Božinović.</p><p>Ukoliko se netko zarazi u muzeju, banci, vrijedit će iste mjere. </p><p>- Nismo mijenjali tekst preporuke nego smo dodali jedan naputak koji smo poslali svim lokalnim stožerima, a skupa s tim nadopunama ćemo ih danas objaviti - ističe Capak. </p><p>Ovdje se radi o privremenoj, a ne trajnoj mjeri, koja će trajati dok za to bude potrebe, naglašava epidemiolog. </p><p>- Dobar dio zaraženih ima veze s noćnim klubovima i to nekoliko njih. Sve je vezano uz svega tri grada na obali, a danas nam se pojavio i jedan otočić na jadranskoj obali. To su klubovi u Novalji, Makarskoj i Vodicama, a danas se pojavio Vir - zaključuje.</p>