'Nema pritisaka na DORH, svi trebaju imati jednak tretman'

Što se tiče novca iz EU fondova, Plenković je naglasio da je praktički 95 posto svega što je u Podravini i Prigorju uloženo u posljednjih sedam godina, ugovoreno u mandatu ove Vlade

<p>Predsjednik Vlade i HDZ-a <strong>Andrej Plenković</strong> rekao je u četvrtak u Koprivnici da je Koprivničko-križevačka županija i do sad bila visoko u fokusu aktivnosti Vlade, a tijekom koronakrize u županiju je uloženo više od 100 milijuna kuna za provođenje mjera za aktivno zapošljavanje.</p><p>Također prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, isplaćeno je više od 50 milijuna kuna naknada, za radnike odnosno poslodavce u Koprivničko-križevačkoj županiji, izjavio je Plenković uoči sjednice proširenog županijskog odbora HDZ-a Koprivničko-križevačke županije.</p><p>Tu su i infrastrukturni projekti, dodao je.</p><p>"Važno je da se ova cesta koja je sada došla do Križevaca nastavi graditi do Kloštra Vojakovačkog, pa dalje prema Koprivnici. Investicija je to veća od 260 milijuna kuna koja je planirana u proračunu Ministarstva prometa i važna je za brže povezivanje Koprivnice s mrežom brzih cesta", rekao je premijer Plenković.</p><p>Dodao je da je tu i ogromno ulaganje u željezničku infrastrukturu odnosno gradnju drugog i modernizaciju postojećeg kolosijeka pruge koja od Križevaca ide do mađarske granice i koje je vrijedno oko tri milijarde kuna.</p><p>Što se tiče novca iz EU fondova, Plenković je naglasio da je praktički 95 posto svega što je u Podravini i Prigorju uloženo u posljednjih sedam godina, ugovoreno u mandatu ove Vlade.</p><p>"Vidite da smo rezervirali sredstva u proračunu, 260 milijuna kuna, dakle ova dionica do Kloštra Vojakovačkog i dalje ide. To će biti sjajno za Koprivnicu, a to će i snažnije povezati i ljude i gospodarstvo i dinamizirati razvoj cijele županije", kazao je.</p><p>Upitan može li se očekivati koalicija s Mrežom nezavisnih lista župana <strong>Darka Korena</strong>, Plenković je rekao da se s njime sjajno surađuje, HDZ i Mreža zajedno su pobijedili i na lokalnim izborima 2017., a međusobna potpora je stalna i kontinuirana.<br/> Na upit hoće li Podravka doći na popis tvrtki od posebnog državnog značaja, premijer je kazao da je Uprava Podravke, koja je postavljena u mandatu ove Vlade, ostvarila odlične rezultate te ostvaruje dobit i održava zaposlenost.<br/> "Radnici i u ovom okolnostima krize dobivaju dodatna sredstva kako bi se osnažili; prema tome Podravka je na putu na postane jedna od naših glavnih prehrambenih kompanija i to je ono što je dobro i što podržavamo. Ona je za cijeli kraj gospodarska kralježnica koja mora nositi i ekonomiju i razvoj i tako će biti i dalje", zaključio je.</p><h2>Bilo bi dobro da se izvuče što je Bernardić govorio u Saboru o novoj državnoj odvjetnici</h2><p>Premijer Plenković je, na novinarsko pitanje je li se možda osjetio prozvanim zbog današnje objave DORH-a - odgovorio da se ne osjeća. </p><p>"DORH-a je danas na svojim mrežnim stranicama, bez ikakvog konkretiziranja, naveo članak 6. Zakona o državnom odvjetništvu, u kojem stoji kako je 'zabranjen svaki oblik utjecaja, a posebno svaki oblik prisile prema državnim odvjetnicima i zamjenicima državnih odvjetnika, zlouporaba javnih ovlasti i osobnog utjecaja te korištenje medija i javnih istupanja u predmetima kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti i u predmetima u kojima državni odvjetnik odnosno zamjenik državnog odvjetnika izvršava svoje ovlasti i dužnosti u zaštiti imovine RH'.</p><p>Premijer Plenković rekao je ranije danas na Vladinoj sjednici, u kontekstu "afere vjetroelektrane" da je Vlada u cijelosti privržena borbi protiv korupcije te zatražio od nadležnih pravosudnih institucija da utvrde kako se dogodilo i tko je odgovoran za probijanje mjera nadzora.</p><p>Na pitanje novinara u Koprivnici vezano za objavu DORH-a, premijer je večeras rekao kako bi "bilo dobro da se izvuče ono što je predsjednik SDP-a Bernardić govorio u Hrvatskom saboru kada se glasalo o povjerenju novoj državnoj odvjetnici, odnosno kako je tada Bernardić precizno navodio što bi ona, odnosno DORH trebali raditi".</p><p>Plenković ističe i da nema pritisaka na DORH. "Nema pritiska, kada kažete da svi trebaju imati imaju jednak tretman, to znači jednak tretman, dakle, jednak tretman za procesuiranje svih kaznenih djela", rekao je premijer.</p><p>S Plenkovićem je u Koprivnici bio i predsjednik Hrvatskog sabora i glavni tajnik HDZ-a, <strong>Gordan Jandroković</strong>, koji će biti nositelj liste HDZ-a u 2. izbornoj jedinici. Rekao je da su mu ovo već šesti parlamentarni izbori, od čega je dva puta bio upravo na listi 2. izborne jedinice.</p><p>Ovo je vrlo zahtjevna izborna jedinica i uvijek su rezultati bili tijesni. Očekujem da će HDZ izaći kao relativni pobjednik, očekujem da ćemo ponoviti rezultat iz 2016., rekao je Jandroković. Dodao je kako vjeruje da su rezultati Vlade takvi da će građani to prepoznati i honorirati na izborima u srpnju.</p><p> </p>