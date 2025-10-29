Nema uhićenja krupnih riba zbog korupcije, a nitko se nije opoštenio

Jeste li primijetili kako već dugo nije uhićen ni jedan ministar, pa čak ni pomoćnik ministra ili državni tajnik. Što se događa? Ljudi se opoštenili? Korupcija iskorijenjena? Nekoć su privođeni cijeli šleperi krupnih riba. Danas - samo sardine, gavuni... Ne, ne možemo povjerovati da su članovi Vlade doživjeli prekonoćnu katarzu. Prije će biti da mehanika ove promjene leži u svojedobnom imenovanju “našega dečka” za državnog odvjetnika. Njegove mreže love po oporbenom akvatoriju i u vodama gdje plove jata sitnih riba. Ovom treba dodati i famozni “lex AP”, koji je, kako se čini, u značajnoj mjeri zaustavio curenje podataka iz istraga.

