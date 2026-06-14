Iskusni pomorac o tragediji kraj Splita: 'Jedrilica ima prednost, ali ako su imali motore...'

“Kako ju je udario, odmah je potonula. Je*ate, čovik je u moru, čovik je u moru! Krvari,” dramatične su riječi koje su se čule u snimci nastaloj netom nakon stravičnog sudara katamarana i jedrilice u nedjelju prije podneva u Splitskim vratima, tj. moru između Šolte i Brača.

Snimka se vrlo brzo počela širiti društvenim mrežama, a ubrzo je stigla potvrda. Sudar je bio izuzetno težak, odmah su upućene sve raspoložive snage jer se ljudi nalaze u moru. Pokrenuta je velika akcija traganja i spašavanja. Nažalost, ubrzo su stigle loše vijesti. U pomorskoj nesreći poginulo je troje ljudi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Sudar jedrilice i karamarana na Jadranu | Video: Čitatelj 24sata

Kako su u nedjelju priopćili iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci (MRCC Rijeka) dobila je dojavu o sudaru dva plovila preko Lučke kapetanije u Splitu. Dojava je stigla u 11.34 sati, a odmah je pokrenuta koordinirana akcija traganja i spašavanja sa svim raspoloživim resursima.

Vrlo brzo se utvrdilo kako su se sudarili putnički brod, točnije katamaran Krilo Eclipse privatne domaće tvrtke, te jedrilica koja je plovila pod francuskom zastavom.

Jedrilica je od siline udarca pretrpjela znatna oštećenja zbog čega je nakon sudara potonula. Na njoj je u tom trenutku bilo osmero ljudi. Svi su završili u moru. Dolaskom na mjesto nesreće spasioci su izvukli četvero ljudi iz mora. Kako doznajemo, radi se o češkim državljanima. Za četvero su krenuli tragati. Nažalost, ubrzo su pronašli tijela troje ljudi dok se za četvrtim čovjekom, do zaključenja ovog broja, još tragalo.

Na katamaranu je, inače, bilo 118 putnika i sedam članova posade. Na katamaranu nije bilo ozlijeđenih.

Ozlijeđene su vrlo brzo prevezli do Splita na pregled, potvrdili su nam iz KBC-a Split. Riječ je o, kako smo već naveli, češkim državljanima, a koji su srednje životne dobi. Svi su bili izvan životne opasnosti.

Tijekom traganja bile su angažirane sve raspoložive spasilačke brodice iz sastava splitske Kapetanije, naveli su dalje iz Ministarstva. Angažirali su i policijska plovila iz sastava Pomorske i aerodromske policije Split te Hitnu medicinsku službu a, uključujući i helikoptersku jedinicu te sve druge službe, specijalizirane za postupanje u izvanrednim događajima na moru i kopnu.

U nedjelju se nakon nesreće oglasio i kapetan Lučke kapetanije Željko Kuštera. Rekao je kako je jedrilica imala uredne papire, a na njoj je bio skiper i 7 putnika.

- Prikupljaju se svi podaci, imamo podatke o brodu, pregledavaju se brod i jahta. Jahta je bila na motoru. Plovila je pod stranom zastavom, imala je vinjetu, na njoj je bilo osam stranih državljana - istaknuo je. Dodao je kako se radi o velikoj tragediji.

- Ovo je jedna velika tragedija, nema tu nikakve fige u džepu. Ovako nešto još nisam doživio u više od trideset godina karijere - naglasio je i dodao da su za 118 putnika i sedam članova posade s katamarana napravili sve što su mogli, jer nisu znali u kakvom su psihofizičkom stanju.

Nakon nesreće katamaran Krilo Eclipse uplovio je u Milnu na Braču. Inače, radi se o brodu privatne domaće tvrtke Kapetan Luka Krilo, a katamaran redovito plovi na liniji od Splita, Brača, Hvara pa sve do Visa. Katamaran je sagrađen 2001. godine ima 53 metra, a brzina mu je 42 čvora. Na njega stane i više od 400 putnika. Tvrtka Kapetan Luka Krilo u nedjelju je, zbog nesreće, otkazala sve plovidbe svojih katamarana. Krilo Eclipse trebao je krenuti za Vis, ali je polazak otkazan.

Kako je došlo do nesreće točno će utvrditi očevid i istraga. Policija je odmah krenula prikupljati informacije koje bi trebale pomoći u rasvjetljavanju okolnosti nesreće, a u istragu će se vjerojatno uključiti i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

Zbog čega je moglo doći do ovako teške nesreće, razgovarali smo s iskusnim pomorcem s preko 40 godina iskustva na moru.

- Vjerojatno se radi o lošoj, površnoj procjeni, nepažnji. Najgore je to što su izgubljena tri života. Na moru vrijedi pravilo da pravo prolaza uvijek ima jedrilica. Pravilo kaže i da se mora sigurno proći pored plovila na jedra i to na sigurnoj udaljenosti. Ovo je veliki katamaran, na mostu je sigurno nekoliko ljudi i sigurno su uočili to plovilo, vjerojatno već na oko kilometar, bilo je lijepo vrijeme. Uočili su ga i na instrumentima broda, vjerojatno su vidjeli i njegovu brzinu, itd. Zašto je došlo do sudara, teško je reći. Možda je bio i tehnički problem - ističe iskusni pomorac.

Međutim, napominje i situaciju u kojoj jedrilica ima i motorni pogon, a ako ima spuštena jedra, automatski pravo prolaza prestaje. Što je ovdje čini se, prema izjavama iz Kapetanije, bio slučaj.

- Mislim da se ovdje radi o nepažnji, ali stručnjaci će svakako utvrditi sve činjenice koje su dovele do ove pomorske katastrofe - zaključio je.

Češko Ministarstvo vanjskih poslova oglasilo se nakon tragedije na Jadranu u kojoj je poginulo troje ljudi.

- Danas nas je pogodila iznimno tužna vijest o smrti najmanje troje čeških državljana nakon sudara jedrilice i katamarana u Hrvatskoj. Naš konzul nalazi se na mjestu događaja, u kontaktu je s lokalnim vlastima i aktivno istražuje okolnosti slučaja. Naše misli su i uz ostale ozlijeđene koji su i dalje pod liječničkom skrbi. Preživjelima i obiteljima stradalih upućujemo iskrenu sućut - objavili su.

Sudar u Splitskom tjesnacu je drugi na Jadranu u nekoliko dana. Naime, u petak su se u moru kod otoka Raba također sudarile dvije brodice. Jedna je pretrpjela teška oštećenja i nasukana je.