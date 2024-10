'Nemoguće je bilo završiti taj projekt u roku. Da se nastavilo morali bi vratiti 60 mil. eura'

Bivši ravnatelj bolnice Srebrnjak, Boro Nogalo, oštro je u "Točki na tjedan" kritizirao aktualno vodstvo bolnice i Grada Zagreba zbog, kako tvrdi, uništavanja projekta Translacijskog centra, za koje su bolnica i tim liječnika pod njegovim vodstvom osigurali 60 milijuna eura iz EU fondova. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u utorak je izjavio da će za projekt bolnice Srebrnjak tražiti očitovanje resornog ministarstva.

U odgovoru za 24sata Grad je naveo da je projekt CCTM započeo u srpnju 2019. godine i trebao je biti završen do ožujka 2022. godine.

- No nakon 23 od 32 mjeseca provedbe, tj. do lipnja 2021. godine, kad je upravljanje gradom preuzela ova gradska uprava, realizacija projekta bila je ispod 0,01 posto, odnosno na svega 18.025,91 euro. Dakle, izgubljene su bile dvije godine i postalo je nemoguće završiti projekt u roku. Da je nastavljena njegova provedba bez da je završen u roku, sav financijski teret od oko 60 milijuna eura, koji je trebao biti povučen iz EU fondova, pao bi na gradski proračun. To bi bilo financijski neodgovorno prema građanima Zagreba. Jasno je stoga da je projekt upropašten prije nego što je sadašnja uprava preuzela upravljanje gradom, odgovorili su iz Grada.

'Zbog nečinjenja prošle gradske uprave projekt nije bilo moguće realizirati'

- Grad Zagreb je podržao bolnicu Srebrnjak u zahtjevu za faziranje projekta, odnosno u zahtjevu za odgodom roka za provedbu projekta, u dopisu prema nadležnim ministarstvima i SAFU, kako bi se CCTM projekt mogao realizirati u novoj EU financijskoj perspektivi od 2021. do 2027. godine, jer je svima bilo jasno da se zbog nečinjenja prethodne uprave taj projekt nije više mogao realizirati u prošloj financijskoj perspektivi", dodaju.

U međuvremenu su, dodaju, Grad Zagreb i DB Srebrnjak Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih poslali revidiranu dokumentaciju te višestruko slali tražene izmjene, no do danas nije stigao odgovor je li zahtjev za faziranje odobren. Bolnica je, navode, u kolovozu 2024. godine zaprimila odluku o povratu bespovratnih sredstava u iznosu od 1,1 milijun eura, no bez odluke o faziranju. Dana 12. rujna 2024. godine, Grad Zagreb poslao je Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih zamolbu za pojašnjenje značenja odluke o povratu bespovratnih sredstava, tj. je li navedenom odlukom ujedno odlučeno o prijavi za faziranje. Odgovor Ministarstva se još čeka. Ukoliko je zahtjev za faziranje odbijen, vratit će se oko 1 milijun eura do sada potrošenih sredstava, ali ne i svih 60 milijuna eura koliko bi se moralo vratiti da se išlo s provedbom projekta bez mogućnosti njegova dovršetka u prethodnoj EU financijskoj perspektivi, i bez odluke o nastavku njegove provedbe u novoj EU financijskoj perspektivi - navode iz Grada.

Napominju i da su, kad je riječ o DB Srebrnjak, trenutno u tijeku radovi cjelovite obnove bolnice koji s opremanjem koštaju oko 20 milijuna eura primarno financiranih iz EU sredstava. To je, kažu, projekt koji je pokrenula ova gradska uprava.

- Vezano uz sposobnost korištenja EU fondova, naglašavamo da je ova gradska uprava samo u 2023. godini povukla oko 150 milijuna eura iz EU fondova, što je pet puta više od prethodne gradske uprave u njihovoj rekordnoj 2019. godini, kad je povučeno oko 30 milijuna eura - stoji na kraju njihovog odgovora.