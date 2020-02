Kako ne liječiti koronu: Pomoći neće izbjeljivač ni UV zračenje

Još sam prije nekoliko tjedana napomenuo da se, nažalost, ne možemo izolirati te da će virus kad-tad doći u Hrvatsku. Nažalost, to se i dogodilo, rekao nam je mr. sc. Miroslav Venus, dr. med., specijalist epidemiolog u Zavodu za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije.

Rekao nam je kako je korona virus sličan SARS-u, a zasad je poznato da se širi kapljičnim putem.

POGLEDAJTE VIDEO

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Zato i treba otvoreno reći da se je, s obzirom na način širenja, gotovo nemoguće zaštititi, osim da živite na pustom otoku. Problem je što, za razliku od gripe, nemamo nikakvo cjepivo, kao ni zaštitu koja bi nam pomogla - dodao je epidemiolog.

Smatra se da inkubacija traje 14 dana. To znači da se kod nekih ljudi simptomi manifestiraju ranije, a kod drugih kasnije. Međutim, ako kod nekoga nakon 14 dana od kontakta s oboljelim nije bilo simptoma, bolest se neće razviti.

Inače, simptomi su slični kao i kod gripe. Virus najčešće napada ljude s drugim kroničnim bolestima.

- Korona je ipak opasnija jer je smrtnost u postotku veća nego kod gripe. Konkretno, to znači da je smrtnost kod gripe manja od jedan posto, dok se kod koronavirusa kreće između dva i tri posto - napomenuo je Venus.

Iako se u Hrvatskoj pojavio prvi slučaj korona virusa, on je došao nešto kasnije nego u druge zemlje pa smo se stigli organizirati i ekipirati. Imamo protokole ponašanja. Imamo i krizni stožer koji je na razini države i upravlja županijskim stožerima te skupa prate zbivanja i provjeravaju sve podatke.

- Apeliramo pritom na zdrav razum i savjest građana, pa ako netko dolazi iz tog područja, a nisu ga ni policija ni sanitarni službenici zaustavili, neka se sam javi radi provjere i kontaktira nas. Epidemiolog ne može znati je li netko tu ako se sam nije javio. Iznimno je važno imati na umu i da u slučaju da su se pojavili simptomi ne treba odmah trčati u čekaonicu kod liječnika, koja je prepuna i drugih pacijenata, nego treba nazvati svojega liječnika telefonom, koji će potom nas alarmirati. Mi ćemo onda po potrebi organizirati sve ostalo - rekao je Venus i dodao kako se zaštititi.

- Mjere zaštite su osnovne higijenske mjere te redovito i što češće pranje ruku. Dodatno, maske za lice ne trebaju zdravima jer ih neće zaštititi, ali je potrebna nekome tko već ima simptome kako bi se dodatno zaštitilo ljude koji ga okružuju - savjetovao je epidemiolog.

Najbolji spas od korona virusa je jak imunitet i redovito pranje ruku

Često perite ruke i koristite higijenske maramice. Izbjegavajte kontakte s domaćim i divljim životinjama, stoji u letku koji je objavilo Ministarstvo zdravstva.

Osim toga, pojavile su se i mnoge zablude vezane uz prevenciju od korone. Svjetska zdravstvena organizacija sastavila je popis mitova. Iako pojedini lažni navodi neće naštetiti, drugi mogu biti vrlo opasni, posebice kad je riječ o idejama da čitavo tijelo premažete alkoholom ili popijete izbjeljivač.

Neki su bili uvjereni da će virus, ako držite ruke pod toplim zrakom iz sušila najmanje 30 sekundi, posve nestati. Isto tako, UV lampe koje omogućuju UV zrakama prodor u kožu neće je sterilizirati. Mogu samo iritirati kožu. Dugoročno, UV zračenje može dovesti do razvoja raka.

Neke namirnice koje su zdrave za organizam nikako ne garantiraju prevenciju od korona virusa. Tako se pojavio i mit da češnjak prokuhan u vodi štiti od ove bolesti. U tom kontekstu spominjalo se i ulje sezama. Neki su mislili da trljanje tijela sezamovim uljem može pomoći u tome da virus ne uđe u tijelo.

Svjetska zdravstvena organizacija je to, naravno, opovrgnula. Bilo je i onih koji su došli na ideju da će im pomoći alkohol ili klor. Općenito gledano, postoje dezinfekcijska sredstva koja mogu ubiti korona virus. No njih se ne smije nanositi na kožu i to može biti vrlo opasno, a osobito ih se ne preporučuje udisati.

Tema: Hrvatska