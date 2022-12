Nenad Periš: Bio sam protiv Matejeva odlaska u Beograd. Imao sam neki loš predosjećaj...

Prošla je godina dana od nestanka Mateja Periša u Beogradu.

Mladi Splićanin došao je u glavni grad Srbije s društvom proslaviti Novu godinu, noć prije posjetili su noćni klub i u jednom trenutku Mateju se izgubio svaki trag. Potraga je trajala nekoliko mjeseci, pojavile su se snimke s nadzornih kamera, tražili svjedoci, njegov otac tjednima je bio u Beogradu...

Nažalost, Matejevo tijelo pronašli su u svibnju na obali Dunava, nakon skoro pet mjeseci potrage. Od njega su se oprostili u Beogradu i Splitu, otac Nenad zahvalio se svima na podršci i poručio kako je njegov sin tajnu odnio u grob...

- Posljednji put sam sa svojim sinom ručao na Božić 2021. godine i tada smo on, ja i njegove dvije sestre odigrali posljednju partiju na karte. Ni na kraj pameti mi nije bilo da je to na ovom svijetu naš posljednji zajednički ručak. No, eto, tako je očigledno bilo suđeno, zapisano u nekim nama, običnim ljudima, nevidljivim knjigama - rekao je za Slobodnu Dalmaciju Nenad Periš povodom tužne obljetnice i dodao:

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Jesam li se protivio Matejevu odlasku u Beograd? Jesam. A reći ću vam iz kojih razloga. Razgovor oko odlaska o Beograd vodili smo Matej i ja više od dva mjeseca. Bio sam protiv toga da ide u Beograd, i to iz jednostavnog razloga jer sam u sebi imao neki loš predosjećaj. Također su mu i sestre govorile da ne ide u Beograd, ali on je htio ići sa svojim prijateljima.

Nenad je rekao kako ga je vjera u Boga održala na životu i kako je ovo njegovo najveće iskušenje. Zahvalio se svim dobrim ljudima na podršci:

- Za ovaj Božić primio sam bezbroj telefonskih poziva i poruka, od meni znanih i neznanih ljudi iz cijele regije, odnosno bivše Jugoslavije. Javljaju se ljudi iz Beograda, Sarajeva, Zagreba, čitave Hrvatske i šalju mi poruke podrške, daju mi svoju ljubav, svoje emocije i znam da to rade iskreno iz dubine svoga srca - kaže Nenad Periš za Slobodnu.

Podsjećamo, u Beograd je Matej otišao s još šestoricom prijatelja na doček Nove godine. U prijestolnicu Srbije su stigli 30. prosinca. Matej je posljednji put viđen u noći s 30. na 31. prosinca oko 2.30 ujutro u beogradskom noćnom klubu Gotik. To je jedan od desetak prestižnih klubova i restorana smještenih u Beton hali, starom lučkom carinskom skladištu na desnoj obali Save, koje je postalo okupljalište mladih.

U klubu je bio s prijateljima, a zajedno su ušli bez rezervacije. Iako se u početku nagađalo da je iz kluba izašao pronaći mjesto za obavljanje nužde, kasnije je to opovrgnuto. Njegovi su prijatelji prijavili nestanak na Silvestrovo oko 18 sati.

Foto: Milan Maricic/ATAImages

Prijatelji su ga prvo tražili u policiji pa su im tamo rekli da ga traže po bolnicama bez da su sami nazvali i provjerili. Kako je vrijeme odmicalo pojavljivale su se brojne informacije o tome što se događalo u klubu. U toj kobnoj noći kamere u klubu i izvan njega nisu radili. Ono što se pouzdano zna da je u klubu bila i jedna ekipa iz Zadra. Splitska i zadarska ekipa se međusobno častila i družila. Prema informacijama očevidaca u klubu je u jednom trenutku nastala svađa s konobarima, koji su, prema navodima, htjeli višestruko naplatiti račune. Matej je u jednom trenutku u klubu nazvao prijateljicu iz Splita, koja je isto te noći bila u Beogradu, ali na drugoj lokaciji. U tom vremenskom periodu je Matej izašao iz kluba.

Na snimkama gradskih kamera može se vidjeti kako osobu nalik Mateju kako trči beogradskim ulicama, ali i pliva u Savi. Jedna snimka je ispred kluba Gotik na kojoj se vidi Matejev izlazak iz kluba. Potom je trčao po Karađorđevoj ulici te pokušao zaustaviti taksi ispod Brankova mosta. Najviše kontroverzi podigle su snimke iz Travničke ulice na kojima se vidi mladić sličan Mateju kako u bijelim tenisicama trči prema automehaničarskoj radionici, da bi nekoliko trenutaka poslije mladić sličnog opisa, ali u crnim tenisicama s bijelim đonom trčao u suprotnom smjeru, a pratila ga je djevojka u bijeloj jakni ili džemperu.

Posljednja je snimka pokazuje nepoznatu osobu kako se plivajući udaljava od obale. Matejev otac, Nenad Periš potvrdio je da je njegov sin na snimkama iz Karađorđeve te s raskrižja ispod Brankova mosta. Opovrgnuo je da je njegov sin na snimci plivač u rijeci. Prema snimkama nadzornih kamera utvrđeno je i približno kretanje Mateja Periša kobne noći. On je izašao iz kluba Gotik oko 2.30 ujutro, da bi nedugo zatim bio snimljen kako trči pored kafića u Karađorđevoj ulici, koja prolazi iza Beton hale.

Na Matejevu tijelu nisu pronađeni znakovi nasilja, srpsko tužiteljstvo izvijestilo je kako je u krvi imao drogu i alkohol...

Najčitaniji članci