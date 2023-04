Nenad Periš: Moj Matej je uz mene svaki dan. Neprestano postavljamo to isto pitanje...

Moj Matej je uz mene svaki dan. Ja ga osjećam. On živi sa mnom i ja s njim. Živimo zajedno u molitvi, kaže za Novu.rs Nenad Periš, otac Mateja Periša, koji je nestao u Beogradu u noći s 30. na 31. prosinca 2021. godine.

S društvom je došao proslaviti Novu godinu, zabavljali su se u klubu Gotik, a onda je Matej izašao iz noćnog kluba. Nadzorne kamere snimile su ga kasnije kako trči po Beogradu.

Njegovo tijelo pronađeno je u svibnju 2022. godine, na Adi Huji, 139 dana nakon nestanka...

Nenad kaže da je Matej s njima svaki put kad se okupi obitelj.

- Neprestano postavljamo isto pitanje. Zašto se to uvijek događa ljudima koji po našem mišljenju to ne bi trebali doživjeti. Uvijek dođemo do problema i nemamo odgovor na to. A odgovor je samo jedan. Za mene je istina jedna, a to je da smo mi tu na zemlji u prolazu. Naš život koji će jednog dana skončati na zemlji se nastavlja dalje - kaže Periš za Novu i nastavlja:

- Ja svjedočim tu istinu, jer to je istina da smo mi na Zemlji stvoreni od našeg Boga, bez obzira na to je li netko vjernik ili nije. Rekao mi je jedan svećenik kad sam bio u Beogradu: "Više nikad nećeš ostaviti Mateja negdje, a ti otputovati. Matej će uvijek biti s tobom, gdje god išao, gdje god putovao, tvoj sin će uvijek biti s tobom“. I to je istina, mi smo zajedno. To osjećam svakog jutra, moja ljudska slabost, mene kao čovjeka, kao roditelja, kao oca... Spušta u emociju života i emociju ljudi, a to je dokaz samo moje nedostojne vjere. Moj mir, koji mi je dao križ, ljubav koju mi je dao Matej i ja njemu, i prije svega ljubav koju nam daje naš zajednički Bog je neizmjerna. S njom možemo samo naprijed - kaže za kraj Nenad Periš.

