Trideseti je dan potrage za nestalim Matejem Perišem u Beogradu. Potraga se nije puno pomakla od posljednjih nekoliko dana, no u Beograd ponovno dolazi hrvatska policija.

Periš je za srpski Telegraf rekao kako mu dvije stvari nisu jasne - gdje je Matej želio otići i zašto se vratio do Save ako mu je ona bila ispred.

- On zna svog tatu, njemu ne trebam ništa poručiti. Matej zna svog tatu i zna da ga neću ništa pitati već da ćemo ići kući - rekao je za navedeni portal Nenad Periš jedva susprežući suze.

'Matej je triput zaustavio taksi'

Nenad Periš dodao je da je na temelju snimaka primijetio da je Matej tri puta zaustavljao taksi.

- S dvojicom nije komunicirao, već samo s trećim taksistom koji mu odbija vožnju. To mi govori da je on definitivno negdje htio otići, taksi mu je očito trebao - govori Periš, dodajući da lokacija mobitela ukazuje da je Matej završio u rijeci, no to ga ujedno i zbunjuje.

- Meni snimka njega ispred rijeke ništa ne znači. Nije mi onda jasno zašto je želio negdje otići taksijem, ako mu je rijeka bila ispred lokala - pita se njegov otac.

Hrvatska policija ponovno dolazi u Beograd. Periš kaže kako će pretraživati i Veliki ratni otok, premda su to već radili dronovima.

- U kontaktu sam s njegovim prijateljem. Jučer sam se čuo s jednim, i oni su tužni kao ja, no ne znaju što se dogodilo tu večer u Gotiku - ispričao je Periš za Telegraf.