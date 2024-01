Neodlučni su sad druga najjača ‘stranka’: Tko će ih moći dobiti?

HDZ je i dalje vodeća hrvatska stranka. U siječnju ga je podržavalo 29 posto ispitanika, što je skoro jedan posto više nego u prosincu prošle godine, kad je imao 28,2 posto potpore, pokazuju podaci prvog ovogodišnjeg Crobarometra. Je li to puno ili malo? Usporedimo li ovaj rezultat s onim iz travnja 2020., dakle neposredno prije prošlih izbora, vidjet ćemo da je Plenkovićev HDZ anketno jači 2024. nego 2020. godine. Glavni rival više je nego upola slabiji. SDP ima samo 13,5 posto, no i on je narastao u odnosu na prosinac, kad je imao 12,9 posto anketiranih na svojoj strani. Domovinski pokret ima 7,6 posto, Možemo! 6,7 posto, a Most 6,6 posto.