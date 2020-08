Puno sunca uz poneki pljusak

Nakon par promjenjivih dana, slijedi nam nekoliko mirnih i sunčanih dana koji su prava prilika da vikend provedemo i na moru. Danas tako u većem dijelu zemlje temperature rastu do 30 Celzija, na jugu i do 33

<p>U cijeloj zemlji trebalo bi prevladavati sunčano vrijeme, no ako ste pehist, danas bi vas opet mogao pogoditi kakav pljusak. Šansa je mala, kažu meteorolozi, no postoji i to mjestimice u Slavonij, Baranji i Srijemu. Umjerene naoblake koju bi mogla pratiti kratkotrajna kiša moglo bi tijekom dana biti i u središnjoj Hrvatskoj. </p><p>Tijekom dana na istoku će biti od 28 do 30 Celzija, a podjednako će biti i u središnjem djelu zemlje, uz puno svježije jutro. U gorju će također jutro biti svježe, a najviše dnevne temperature do 27 Celzija. U Istri i na sjevernom Jadranu do 30 stupnjeva, ali i također rijetko može pasti poneki pljusak sredinom dana.</p><p>Na jugu nema briga. U Dalmaciji će uz slab vjetar biti pretežno sunčano, s temperaturama od 29 do 33 Celzija.</p><p>Od četvrtka do subote, u većini Dalmacije još i u nedjelju, bit će sunčano i uglavnom vedro te iznadprosječno visoke temperature, javlja <strong><a href="https://www.hrt.hr/644841/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-2082020">HRT</a></strong>. Ujutro će u unutrašnjosti biti magle, na Jadranu bure, burine i maestrala. </p><p>Potkraj subote na zapadu i sjeverozapadu Hrvatske te u većini krajeva bit će nestabilno, promjenjivo, vjetrovito i svježe uz povremenu kišu i grmljavinu. Moguća je jaka bura s olujnim udarima od nedjelje na sjevernom i srednjem Jadranu. </p>