Neodoljive ljepotice: Kraljevi su za njima skroz 'izgubili glavu'

One su bile ljubavnice kraljeva, plemića, predsjednika i najbogatijih ljudi svog vremena. Tko su žene zbog kojih su kroz povijest važni i moćni muškarci gubili glave. Donosimo vam priče o tri zanosne Francuskinje koje su doslovno zaludjele svoje ljubavnike...

Francuski kralj Luj XV. ostao je u povijesti zapamćen kao kralj sa najpoznatijim ljubavnicama. Zavodljive kurtizane Markiza Pompadur i Madam du Barry, svaka u svoje vrijeme, očarale su kralja i nije bilo toga što je on svojim miljenicama uskratio.

Markiza de Pompadour

Pravim Jeanne Antoinette Poisson, najslavnija od svih francuskih kraljevskih ljubavnica, Markiza de Pompadour imala je 24 godine kad je na balu pod maskama upoznala Luja XV. On je tada patio zbog smrti ljubavnice, ali ga je ova elegantna ljepotica toliko opčinila da je već sljedeći mjesec naredio da joj se u Versaillesu uredi apartman s tajnim stubištem, a koji se nalazi točno ispod njegovog.

Foto: screenshot/Youtube

Madam se ekspresno razvela, a da bi službeno mogla boraviti na dvoru, trebala joj je titula. Kralj je kupio markizat Pompadour, darovao joj taj posjed, čime je postala markiza de Pompadour. Kralj je doslovno 'izgubio glavu' za novom 11 godina mlađom ljubavnicom.

Osim što je bila lijepa i zavodljiva imala je sjajno obrazovanje i lijepe manire. Bila je izuzetno zanimljiv sugovornik, s kraljem bi igrala karte, pratila ga u lov, pokazivala mu kako je važan.

Kako se ne bi loše osjećao kad bi izgubio bitku ona bi odmah organizirala lov gdje bio trijumfirao. Poticala je njegovu ljubav prema gastronomiji i pokazala mu kako hrana utječe na libido. Jednostavno je imala sposobnost da ga umiri kad je ljut i nesretan, da ga oraspoloži kad je tužan.

Karizmatična markiza ostala je upamćena kao prava spletkarošica. Morala je biti lukava i sposobna jer je dvorjani nisu prihvatili, između ostalog jer nije bila aristokratskog porijekla, ali ona je činila sve kako bi zadržala svoj položaj. Iako nije imala direktan utjecaj na politiku, svaka odluka zapravo je bila njena.

Foto: Wikipedia

S kraljem je ljubovala tek 6 godina od provedenih 20 na dvoru, a s njom su se oko političke situacije savjetovali čak i kraljevi ministri.

Njena moć nije splasnula ni kad je prestala održavati seksualne odnose s kraljem. Do samog kraja ostala mu je bliska savjetnica, 'sigurna luka', osoba kojoj je vjerovao. Bila je čak u dobrim odnosima i sa njegovom suprugom.

Iako je za kralja tražila mlađe ljubavnice da je zamijene, kralj je svojoj madam Pompadour ostao, ne vjeran, ali odan do njezine smrti od tuberkuloze.

Madame du Barry

Nezakonita kćer siromašne provincijske krojačice, Madame du Barry bila je izrazito privlačna i atraktivna sa plavom kovrčavom kosom i bademastim plavim očima. Dok je nije primijetio svodnik Jean-Baptiste du Barry i učinio svojom ljubavnicom, radila je razne poslove. S 15 godina bila je ulična prodavačica, pa pomoćnica u frizerskom salonu, družbenica starijim damama, pomoćnica u klobučarskoj radionici.

Svodnik je uskoro od nje napravio skupu prostitutku, pronalazio joj je bogate ljubavnike i klijente i vrlo brzo ona je postala senzacionalno popularna u Parizu. K njoj su dolazili mnogi kraljevi ministri.

Svodnik du Barry primijetio je da bi ona mogla utjecati i na kralja, međutim, no nije mogla postati kraljevska ljubavnica sve dok nije imala titulu. Stoga je domišljati svodnik udao za svog brata grofa du Barryja. Ona je tako dobila titulu i pristupila kraljevskom dvoru.

Mlađa čak 33 godine od kralja postala mu je jedno vrijeme omiljena ljubavnica koju je obasipao nevjerojatnim količinama nakita i skupim haljinama optočenim draguljima.

Grof od Noillesa upitao je kralja zašto mu se Du Barry toliko sviđa a kralj mu je odgovorio ''Zato što sam s njom otkrio nove užitke.''

Ipak, za razliku od markize Pompadur povjesničari smatraju da ona nije bila loša osoba, da je imala dobru narav, nije se htjela petljati u politiku i pokušavala je pomoći ljudima u nevolji. Ona je najviše voljela svoje vrijeme provoditi u naručivanju raskošnih haljina i skupog nakita.

Foto: screenshot/Youtube

Kralj je umro nakon samo pet godina što ih je ona provela na dvoru. Bilo joj je tek 30 godina, nova kraljica Marija Antoaneta nije ju voljela i već je morala otići iz palače. Odselila se živjeti u jednom dvorcu nedaleko od Pariza. Nakon što je počela Francuska revolucija, madame du Barry optužili su za pomaganje neprijateljima revolucije. Osudili su je i odsjekli joj glavu na giljotini.

Diane de Poitiers

Dugogodišnja ljubavnica francuskog kralja Henrika II. Diane de Poitiers bila je toliko neodoljiva svom ljubavniku da nije bilo toga što joj je ikad odbio ili uskratio. Sve njene želje je ispunjavao bez pogovora, a premda je bio oženjen zloglasnom Katarinom de Medici koju povjesničari nazivaju "Đavolja kraljica" najviše vremena je provodio sa svojom miljenicom.

Diana je bila lijepa i vrlo obrazovana žena koja je bila vrhunski educirana u svim stvarima koje su se u 16. stoljeću smatrale važnima. Bila je izvrsna glazbenica, divno je plesala, govorila je nekoliko jezika, plijenila je svojim intelektom i lijepim manirama. Također, voljela je sport, a najviše od svega lov.

Foto: BrightSide/Screenshot

Udala se sa samo 15 godina za 40 godina starijeg plemića. Ostala je udovica sa 32 godine, a godinama je služila kao dvorska dama na francuskom dvoru. Kad je započela vezu sa Henrikom imala je 35 godina. On je imao tek 15 i pol.

Isprepleteno slovo 'H' i 'D' bio je simbol njihove ljubavi. Taj znak bio je utkan u mnoge građevine koje su su se u to vrijeme gradile. Henrik je znao i službena pisma i dokumente potpisivati sa "HenriDiane"

Foto: Wikipedia

Suprugu je Henrik II. stalno ostavljao trudnu, pa je tako imao izgovor da što manje bude s njom a što više sa Dianom, ženom kojoj je obećao kad se ženio da će ona uvijek biti vladarica njegovog srca.

Diana je bila mudra žena i znala da njezin ljubavnik kao kralj mora ispunjavati svoje obveze prema supruzi pa ga je ona sama slala da posjećuje odaje svoje supruge. Smatrala je da kralj mora osigurati nasljednika francuske krune te da mora imati što više zakonitih potomaka. Ljubavnica koja je bila od njega 20 godina starija nije se bojala da će joj on biti nevjeran. Znala je da joj je apsolutno odan i ovisan o njoj. Znala je da njegovo srce pripada njoj, a on joj je na sve moguće načine to i pokazivao.

Foto: Wikipedia

Suvremenici tvrde da je bila vrlo lijepa sa neobično bijelim licem, te da uopće nije trebala šminku kako bi izgledala svježe. Navodno je izgledala kao 30-godišnjakinja i kad je bila dvadeset godina starija. Njezina ljepota je ostala zabilježena na mnogim slikama i skulpturama. Bila je također poznata po svojoj fizičkoj odličnoj kondiciji tako da se prema njenom tijelu kipari izrađivali statue Dijane, antičke božice lova.

Koliko je Diana bila utjecajna govori i činjenica da kad bi francuska kraljevska obitelj dobivala darove od plemića ili drugih europskih kraljevskih obitelji i Diana bi bila izdašno darivana.

Nakon Henrikove smrti kraljeva udovica zabranila joj je dolazak na sprovod i prognala je na sjever Francuske u maleni dvorac u Anetu, jedan od mnogih koje joj je kralj poklonio.

Nakon što je Diane umrla u dobi od 66. godina 1566. godine, sedam godina nakon svog voljenog kralja, pokopana je u posebno građenoj kapeli pokraj dvorca. Ali, za francuske revolucije njeno je tijelo bačeno u zajednički grob izvan granica dvorca.

Vrlo vjerojatno je da je umrla od trovanja zlatom. Francuski istraživači su 2008. otkrili njezine posmrtne ostatke, a u kosi su pronašli visoke razine zlata. Zaključili SU da je najvjerojatnije pila razrijeđeno zlato kao napitak jer se tada smatralo da liječi neke lakše zdravstvene tegobe i da čuva mladost. Francuski dvor vjerovao je da zlato sadrži snagu Sunca, a ta će se snaga onda transferirati onome koji ga pije.

Tema: History