Potres koji je sinoć pogodio cetinski kraj umalo je ozlijedio neokrunjenog kralja žaba Miću Norca Kevu.

Tih nekoliko sekundi trešnje, sa stropa njegove spavaće sobe pobacalo je dosta materijala na njegov krevet. Međutim, sreća je ovoga puta spasila Miću, piše Ferata.

- Srića je Božja da san bio na drugoj strani kreveta. Sa stropa sve je padalo na drugu stranu kreveta di ja nisam bio. Šta ću ti reć, tutnjalo je i padalo i možeš zamislit šta je moglo biti. Još nisan doša sebi. Očistio sam sve to i čekan da se vidi šta ću dalje. Neka me još malo vanka, ko to zna more li opet udarit. Oće li bit uvik sriće da legnen na pravu stranu kreveta i da me ne poklopi - kaže Mićo.

On živi u naselju Otok u istoimenoj općini Dalmatinske zagore i na glasu je kao jedan od vrsnih žabara i riječnih ribara. Počeo je loviti još s djedom i ocem na Cetini kada je imao deset godina. Žabe je lovio i u Slavoniji, Srbiji i u cijeloj BiH.

- Ja sanjam kako ću dočekati da žaba ponovno bude kao nekada. Znam da pojedinci kriomice ulove poneku žabu. Bilo bi dobro kad to ne bi radili, da se što prije namnože - rekao je za Slobodnu Dalmaciju.