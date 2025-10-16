Nepalac u Zagrebu apelira na vozače: 'Držite razmak, mama me čeka. Radim za njene snove'

Roditelji uvijek brinu za svoju djecu. Mogu biti s njima pod istim krovom, svejedno će ih zabrinuti ako čuju da se nešto dogodilo u gradu, pa će ići provjeriti je li sve dobro. Kakva je tek onda briga kad vam je dijete na drugom kraju svijeta, više od 6000 km udaljeno od doma...

"Molim vas, držite razmak! Mama me čeka u mojoj državi Nepalu. Radim kako bi ostvario mamin san", napisao je jedan dostavljač na svoju torbu za dostavu...

Foto: 24sata

Fotografije su nastale u četvrtak popodne u Maksimiru.

Ovaj Nepalac je na originalan način odlučio apelirati na druge vozače da pripaze na sigurnost u prometu, mama se u Nepalu sigurno brine za njegovo zdravlje...

Foto: 24sata

Nepalci prestigli Srbe

U Hrvatskoj je trenutno najviše radnih dozvola izdano radnicima iz BiH, slijede radnici iz Nepala koji su pretekli radnike iz Srbije...

"Najveći broj dozvola za boravak i rad od 1. siječnja do 30. rujna 2025. godine izdan je državljanima sljedećih država: Bosna i Hercegovina – 25.763, Nepal – 24.948, Srbija 20.831...", stoji na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova...

Nažalost, strani radnici iz Nepala, Indije... Često se susreću s brojnim predrasudama, a zabilježeni su i brojni napadi na njih širom Hrvatske.