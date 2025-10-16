Obavijesti

News

Komentari 12
ODUŠEVIO PORUKOM

Nepalac u Zagrebu apelira na vozače: 'Držite razmak, mama me čeka. Radim za njene snove'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Nepalac u Zagrebu apelira na vozače: 'Držite razmak, mama me čeka. Radim za njene snove'
Foto: 24sata, Canva

Ovaj Nepalac je na originalan način odlučio apelirati na druge vozače da pripaze na sigurnost u prometu, mama se u Nepalu sigurno brine za njegovo zdravlje...

Roditelji uvijek brinu za svoju djecu. Mogu biti s njima pod istim krovom, svejedno će ih zabrinuti ako čuju da se nešto dogodilo u gradu, pa će ići provjeriti je li sve dobro. Kakva je tek onda briga kad vam je dijete na drugom kraju svijeta, više od 6000 km udaljeno od doma...

"Molim vas, držite razmak! Mama me čeka u mojoj državi Nepalu. Radim kako bi ostvario mamin san", napisao je jedan dostavljač na svoju torbu za dostavu...

Foto: 24sata
EGZODUS Deseci tisuća mladih napuštaju Nepal: 'Ovdje nema ničega. Želim pružiti bolji život djetetu'
Deseci tisuća mladih napuštaju Nepal: 'Ovdje nema ničega. Želim pružiti bolji život djetetu'

Fotografije su nastale u četvrtak popodne u Maksimiru. 

Ovaj Nepalac je na originalan način odlučio apelirati na druge vozače da pripaze na sigurnost u prometu, mama se u Nepalu sigurno brine za njegovo zdravlje...

Foto: 24sata
KAO KOD KUĆE VIDEO Nepalac Yubraj u Dugom Selu posadio je vrt s nepalskim biljkama: 'Jako ljut čili imam!'
VIDEO Nepalac Yubraj u Dugom Selu posadio je vrt s nepalskim biljkama: 'Jako ljut čili imam!'

Nepalci prestigli Srbe

U Hrvatskoj je trenutno najviše radnih dozvola izdano radnicima iz BiH, slijede radnici iz Nepala koji su pretekli radnike iz Srbije...

"Najveći broj dozvola za boravak i rad od 1. siječnja do 30. rujna 2025. godine izdan je državljanima sljedećih država: Bosna i Hercegovina – 25.763, Nepal – 24.948, Srbija 20.831...", stoji na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova...

MUKE STRANIH RADNIKA Stranci u Hrvatskoj: 'Pomozite, iskorištavaju nas i ponižavaju, a mi samo želimo raditi i zaraditi'
Stranci u Hrvatskoj: 'Pomozite, iskorištavaju nas i ponižavaju, a mi samo želimo raditi i zaraditi'

Nažalost, strani radnici iz Nepala, Indije... Često se susreću s brojnim predrasudama, a zabilježeni su i brojni napadi na njih širom Hrvatske.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
HOROR U SESVETAMA Ukrajinac nožem izbo maloljetnog sina?!
UHITILI MUŠKARCA (34)

HOROR U SESVETAMA Ukrajinac nožem izbo maloljetnog sina?!

Osumnjičeni 34-godišnjak je uhićen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje
Detalji velike akcije Uskoka: Uhićeno je 12 osoba, 'pali' su zbog ilegalne internetske TV...
PADAJU PIRATI

Detalji velike akcije Uskoka: Uhićeno je 12 osoba, 'pali' su zbog ilegalne internetske TV...

Navedene radnje provode se na području Zagreba te Primorsko-goranske, Požeško-slavonske, Istarske i Splitsko-dalmatinske županije
Tajna akcija u Ukrajini: Rusi su zabili dron u našeg robota za mine, Hrvati ga vratili u život
CRO-ROBOT VS. DRON

Tajna akcija u Ukrajini: Rusi su zabili dron u našeg robota za mine, Hrvati ga vratili u život

Najopasniji ruski dron Lancet zabio se u DOK-ING-ov stroj za razminiravanje na istoku Ukrajine dok je tražio opasne mine. Uspjeli su ga onesposobiti, no vratili su ga za 20 dana u akciju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025