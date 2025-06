Nepalka u Hrvatskoj: Doktori me odbijaju, a trebam pomoć! Nemoguće je pronaći liječnika

Treba mi liječnik, imam nekih zdravstvenih problema, no gdje god da nazovem odbiju me, kaže nam strana radnica, Nepalka, kojoj žurno treba liječnik no traži ga već dugo, ni kod koga se ne uspijeva upisati kao novi pacijent.

Bila je na hitnoj u bolnici, tamo su napravili što su mogli no ima zdravstveni problem koji traži daljnje liječenje i praćenje, a ona do obiteljskog liječnika, i ginekologa, ne može, svi je odbijaju. I nije jedina, još nam se stranih radnika požalilo na isti problem. Kao i bilo tko u Hrvatskoj, strani radnici sami moraju tražiti slobodne liječnike, nitko im oko toga ne pomaže. Poslodavac samo ima obavezu prijaviti ih na obvezno zdravstveno osiguranje.

Sami moraju tražiti slobodne doktore

Stranim radnicima, pritom, pronalaženje liječnika otežava i jezična barijera. Sami smo se uvjerili u to - nazvali smo HZZO kako bismo se za ženu iz Nepala raspitali na koji način može pronaći obiteljskog liječnika i ginekologa slobodnog za upis pacijenata, jer zdravstveno osiguranje ima. Rečeno nam je da su svi slobodni doktori navedeni na njihovoj stranici, strana radnica "samo" treba pronaći, prvo, rubriku "tražilica ugovornih subjekata", otići zatim na "zdravstvenu zaštitu žena", gdje će joj se pokazati svi liječnici. Isto tako za obiteljskog liječnika ili stomatologa. Sve je na hrvatskom. Pored liječnika kod kojih mjesta ima stoji zelena oznaka. No, nije naveden i broj telefona ordinacije pa ga strani radnici trebaju pronaći sami, a onda nazivati i pitati mogu li se prijaviti.

To traži dosta slobodnog vremena, a strani ga radnici u pravilu imaju poslijepodne, kad ordinira samo dio liječnika, ili vikendom, kad su ordinacije zatvorene. Problem je i jezik jer ne moraju svi strani radnici, kao ni u ordinacijama odnosno na centralama domova zdravlja, znati engleski, dovoljno dobar da se međusobno razumiju. Stranim radnicima nije uvijek jednostavno izgovarati imena i prezimena naših liječnika, kad telefonom moraju objasniti što im treba. Jednostavno, dovoljno je zamisliti kako bi nama bilo da tražimo liječnika u Nepalu, i sve postaje jasnije.

Umjesto da telefoniraju, mogu slati mailove s upitom, no prvo mail adrese isto sami moraju pronaći na internetu, nisu navedene. Preostaje im i odlazak kod liječnika na navedenu adresu, osobno, što traži najviše slobodnog vremena, i opet samo u vrijeme kad liječnik radi. Radno vrijeme tražilica HZZO-a također ne navodi. Sve zajedno komplicirano i za hrvatske građane, a pogotovo za strance koji hrvatski ne govore. Njima je, pored slobodnog vremena, to dodatni problem. Osim toga, pogotovo kad tek dođu u Hrvatsku, nemaju hrvatskih poznanika ili prijatelja, koji bi im mogli pomoći oko traženja, raspitati se kod svog liječnika...

Samo je nekoliko opravdanih razloga zbog kojih slobodan liječnik može odbiti uzimanje novog pacijenta. Strano državljanstvo nipošto nije razlog za odbijanje, jednako tako ni nepoznavanje hrvatskog jezika, to je samo - diskriminacija.

Ugovorni doktori mogu odbiti upis nove osigurane osobe samo ako već imaju pacijenata više nego što propisani maksimum to dozvoljava, zatim ako između izabranog doktora i osigurane osobe postoji poremećaj međusobnih odnosa, ili ako je osiguranoj osobi izrečena mjera zabrane približavanja izabranom doktoru, odgovaraju za 24sata iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Izabrani doktor ne smije odbiti izbor osigurane osobe ni iz jednog drugog razlog, zaključuju.

HZZO-u i Ministarstvu zdravstva smo postavili nekoliko pitanja, uz napomenu kako strani radnici imaju problem s pronalaženjem liječnika. Pitali smo, između ostalog, i kako da dođu do liste slobodnih liječnika i njihovih kontakata, postoje li neki alati koji im u tome mogu pomoći i kako, zbog jezične barijere, strani radnici u kontaktima mogu objasniti što im treba, i upišu se. Na to nam, zadnje pitanje, HZZO nije odgovorio, samo smo usmeno, raspitujući se za radnicu iz Nepala, došli do informacije o tražilici, koja je na hrvatskom. Ministarstvo zdravstva nam nije ni odgovorilo, tako da se čini kako su radnici prepušteni sami sebi, nema plana kako da nađu liječnika, i kako da se liječe, sve se događa - stihijski.

Poslodavac je u obvezi prijaviti sve radnike na obvezno zdravstveno osiguranje, pa tako i strane radnike, odgovara HZZO.

- Osigurane osobe imaju zakonsko pravo izbora doktora u djelatnostima opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite predškolske djece i dentalne zdravstvene zaštite. Postupak izbora ili promjene izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite jednak je za sve osigurane osobe, kaže HZZO. Liječnika se, nastavlja, može odabrati na više načina: u ordinaciji, i to tako da doktor kojeg želite izabrati e-Izjavu dostavlja na obradu u elektronički sustav HZZO-a. Drugi je način "putem usluga HZZO-a za e-građane", a treći da se u HZZO donese popunjena, potpisana te ovjerena tiskanica Izjave od strane novoizabranog doktora, koju ovlašteni radnik HZZO-a unosi u elektronički poslovni sustav HZZO-a.

No i dalje ostaje problem pronalaska slobodnog liječnika općenito, što je za strane radnike najteži korak.

HZZO navodi, međutim, da ako izabrani doktor u roku od osam dana od dana zaprimanja zahtjeva ne potvrdi izbor osigurane osobe ili zbog neopravdanog razloga odbije izbor, HZZO će provesti izbor po službenoj dužnosti.

- Osigurana osoba koja smatra da je iz neopravdanog razloga uskraćena za svoje pravo na slobodan izbor konkretnog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite, ili smatra da joj je neopravdano odbijen slobodan izbor, treba za pomoć i poziv za postupanje obratiti nadležnom područnom uredu HZZO-a, navode.