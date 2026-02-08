Obavijesti

News

Komentari 6
INTERVJU: NINO RASPUDIĆ PLUS+

'Nepobjedivost HDZ-a? Ja ne vjerujem u taj mit. Ni jedne izbore do sada nisu dobili čisto'

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 8 min
'Nepobjedivost HDZ-a? Ja ne vjerujem u taj mit. Ni jedne izbore do sada nisu dobili čisto'
24sata: Zagreb: Saborski zastupnik Nino Raspudić | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

NOVI EXPRESS Politička reporterka Expressa razgovarala je s drugim dijelom bračno-političkog para Raspudić-Selak, dakle, s Ninom Raspudićem, o bitnim događajima u Hrvastkoj. Evo što kaže...

Admiral

Nezavisni zastupnik Nino Raspudić za Express govori o dočeku brončanih rukometaša, koji je podijelio društvo, povratku Tomislava Ćorića u Vladu, izboru ustavnih sudaca...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Roditelji donirali organe svoje kćeri: 'Dorino srce u nekome kuca. Spasila je pet života'
TRAGEDIJA U ZAGREBU

Roditelji donirali organe svoje kćeri: 'Dorino srce u nekome kuca. Spasila je pet života'

Dora Lukić (17) preminula je nakon prometne nesreće. Roditelji su donirali njene organe. ‘Ona bi to htjela,’ rekao nam je shrvani otac Daniel
FOTO Krš i lom na zelenom valu u Zagrebu! Razbijen Porsche Carrera 911 od 200.000 eura
NALETIO NA PARKIRANE AUTE

FOTO Krš i lom na zelenom valu u Zagrebu! Razbijen Porsche Carrera 911 od 200.000 eura

Auto je, kako su nam rekli iz policije, naletio na parkirana vozila. U prometnoj nesreći nema ozlijeđenih ljudi. Očevid je u tijeku
Ovo je nečlan HDZ-a Zdravko Mamić na skupu HDZ-a
POLITIKA

Ovo je nečlan HDZ-a Zdravko Mamić na skupu HDZ-a

Ponosan sam da je takva žena predsjednica. Ja sam kleknuo i rekao: predsjednice, boginjo moja. Što tu ima loše, to sam ja, to sam cijeli život, govorio je Mamić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026