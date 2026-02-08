NOVI EXPRESS Politička reporterka Expressa razgovarala je s drugim dijelom bračno-političkog para Raspudić-Selak, dakle, s Ninom Raspudićem, o bitnim događajima u Hrvastkoj. Evo što kaže...
'Nepobjedivost HDZ-a? Ja ne vjerujem u taj mit. Ni jedne izbore do sada nisu dobili čisto'
Nezavisni zastupnik Nino Raspudić za Express govori o dočeku brončanih rukometaša, koji je podijelio društvo, povratku Tomislava Ćorića u Vladu, izboru ustavnih sudaca...
