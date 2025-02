Nepovjerenje između HDZ-a i DP-a je veliko, teško će opstati

Svima nam se to dogodilo u životu. Kad vas jedanput iznevjeri osoba kojoj vjerujete, a pogotovo ako to ponovi, teško da ćete vjerovati u njene dobre namjere. I kada dođe do tog stadija, rijetko je tko ostao u takvoj vezi ili prijateljstvu. A HDZ i Domovinski pokret upravo su u takvoj fazi. Brak je iz interesa, još se drži jer oboma donosi lagodniji život, novac i priliku da budu viđeni i uvaženi, ali povjerenje je nestalo. I samo je pitanje vremena kad bi se mogao raspasti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+