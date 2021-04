Profesorica Zlata Đurđević, kandidatkinja predsjednika Zorana Milanovića za predsjednicu Vrhovnog suda, izložena je mnogim pokušajima diskreditacije. Te pokušaje možemo podijeliti u dvije skupine.

U prvoj su političko-pravni pokušaji osporavanja ove cijenjene stručnjakinje kaznenog prava, a u drugu skupinu spadaju šovinistički napadi na Zlatu Đurđević na društvenim mrežama. Na jednoj je strani, dakle, osporavanje od strane formalnih struktura, saborskih zastupnika i vladajuće stranke, koje se kreće od besmislene teze zastupnika Hrvoja Zekanovića prema kojoj je Zlata Đurđević “eksponent globalističke neoliberalne politike” i “eksponent Zorana Milanovića”, pa sve do uvjeravanja vodećih HDZ-ovaca koji pokušavaju dovesti u pitanje vjerodostojnost kandidature Zlate Đurđević pozivajući se na odluku Ustavnog suda.

Taj je sud, posve u skladu s očekivanjima HDZ-a, svaku kandidaturu koja nije podnesena u skladu sa spornom odredbom Zakona o sudovima proglasio neustavnom, iako i Ustavni sud u ovom slučaju nije mogao pobjeći od činjenice da je Zakon o sudovima u toj odredbi nejasan i podnormiran i da je onda upitno kako je to Milanović mogao kršiti zakon ako je zakon nejasan i kako je to Zlata Đurđević pristala “biti dio protuzakonite igre”, kako je optužuje Plenković, ako je zakonodavna procedura nejasna i podnormirana, kao što to potvrđuje i Ustavni sud.



Zbog toga premijer Plenković, koristeći se zaključkom Ustavnog suda kako bi diskvalificirao kandidaturu Zlate Đurđević, tvrdi da se profesorica Đurđević sama diskvalificirala tako što je pristala sudjelovati u nezakonitoj proceduri i biti dio protuzakonite igre, dok će Gordan Jandroković poručiti Zlati Đurđević da se može javiti i na javni poziv, kao što je predsjednik nakon toga može i kandidirati, ali da je HDZ ni tad neće podržati.

Jandroković, naime, tvrdi da je “onaj tko bi sutra trebao braniti Ustav i zakone u ovoj igri stao na stranu onoga tko je te zakone kršio i tu njena neovisnost i nepristranost dolaze u pitanje, tako da je to osnovni razlog zašto je HDZ neće podržati”, iako je profesorica Đurđević u svojoj nedavnoj izjavi jasno obrazložila kako joj je predsjednik ponudio da bude kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda nakon što je odlučio da neće odabrati niti jednog od troje kandidata koji su se javili na javni poziv, a predsjednik je, u skladu s Ustavom, jedini ovlašten predložiti kandidata za najvišu dužnost u sudstvu. Zlata Đurđević s pravom podsjeća kako bi postojanje tajnog dogovora s predsjednikom države o tome da se treba javiti na javni poziv cijeli postupak učinilo namještenim i netransparentnim, pa tako i protivnim vladavini prava, dok HDZ-ovci pokušavaju uvjeriti kako javni poziv nije kulisa i da se kandidati na javni poziv ne pozivaju samo radi zadovoljavanja forme.



Međutim, paralelno s HDZ-ovim pokušajima diskreditacije kandidature ugledne profesorice, protiv nje se već danima, možda i u dosluhu s HDZ-om, odvija pravi podzemni rat na društvenim mrežama i u desničarskim medijima, u kojem se, zanimljivo, u pravilu ne pokušava dovesti u pitanje njezina nesporna stručnost i kvalificiranost nego se pokušava iskoristiti njezino podrijetlo, koje je, po ovim opskurnim interpretacijama, delegitimira za najvišu sudačku dužnost. Tako se, uz ostale, ovih dana na Facebooku oglasio notorni Bože Vukušić, šef Počasnog bleiburškog voda, koji je u odličnim odnosima s pojedinim utjecajnim HDZ-ovcima (zbog čega i sumnjamo u dosluh s HDZ-om), propitujući je li Zlata Đurđević naslijedila stajališta i “gene” svojih predaka, i to oca i ujaka, za koje Vukušić tvrdi kako su se protiv “ustaške države” bili spremni boriti i oružjem kako bi je uništili, iako je riječ o još jednoj od niza nevjerojatnih laži koje kruže na njezin račun, a koje su izmišljene samo zato da bi se tobože argumentirano dovela u pitanje njezina kandidatura.



A kad je riječ o optužbama HDZ-a, kojima vladajući pokušavaju dovesti u pitanje njezinu neovisnost i nepristranost, samo totalno neupućeni mogu povjerovati u HDZ-ovu tezu prema kojoj je Zlata Đurđević Milanovićeva kandidatkinja koja bi na dužnosti u Vrhovnom sudu poslušno zastupala i štitila interese predsjednika. Situacija sa Zlatom Đurđević potpuno je suprotna. Koliko god to bilo neuobičajeno za hrvatske prilike, u ovom je slučaju profesorica Đurđević odabrana upravo zato što je riječ o stručnoj kandidatkinji, koja ne dolazi iz sudačkih redova i ne pripada postojećim sudačkim lobijima i klanovima, i koja je neovisna o bilo kakvim utjecajima i političkim pritiscima, kao što je to toliko puta dokazala posljednjih godina, kad je svojim javnim istupima, stručnim mišljenjima i analizama potvrdila svoju neovisnost od političkih i profesionalnih utjecaja i pritisaka.

O integritetu njezine kandidature i ambicije najbolje govori upravo njezina biografija, kako privatna tako i profesionalna, koja potvrđuje kako je riječ o osobi nespornog profesionalnog integriteta. Zlata Đurđević rođena je Zagrepčanka, a da je pravo njezina budućnost, shvatila je vrlo rano, još u osnovnoj školi. Kako je još 2009. ispričala za list Pravnik, zbog toga je odlučila upisati zagrebački Centar za upravu i pravosuđe, želeći se baviti isključivo kaznenim pravom, dok je druge grane pravnih znanosti nisu zanimale.

- Tada sam sebe u budućnosti vidjela kao kaznenu sutkinju koja će nalaziti odgovore na teška životna i pravna pitanja te dijeliti pravdu. Privlačnost kaznenog prava proizlazila je iz njegove intrinzične multidisciplinarnosti uvjetovane društvenom zadaćom da pravno regulira neprihvatljivo ljudsko ponašanje. Kako ono nije rezultat potpuno slobodne ljudske volje, kazneno pravo traži pravni odgovor na teška filozofska, sociološka, psihološka i medicinska pitanja - ispričala je profesorica Đurđević u tom intervjuu, u kojem se prisjetila i nedavno preminulog profesora Josipa Kregara, koji joj je kao mladi asistent držao osobito zanimljiva predavanja o sociološkim teorijama, ali i o životima sociologa.



U jednom predavanju Kregar je tako ispričao priču o velikom američkom sociologu Lesteru Wardu, samoukom poliglotu koji je završio nekoliko fakulteta, uključujući medicinu i pravo. Ward je kao siromašni mladić morao pješačiti više kilometara i to je vrijeme koristio za učenje. Tako je naučio desetak jezika i stekao mnoga znanja, što je i Zlatu Đurđević nagnalo da isproba učenje u pokretu. Pokušaj se isplatio. I u njezinu se slučaju pokazalo da su šetnja i učenje prava kombinacija, zbog čega je ispite redovito pripremala šećući zagrebačkim parkovima, unatoč činjenici da su je drugi šetači znali čudno gledati.



Pravo je diplomirala u rekordnom roku, za tek nešto više od tri godine, a proglašena je i najboljom diplomiranom studenticom generacije 1991/1992. Nakon studija nastavlja školovanje upisavši filozofiju i francuski na Filozofskom fakultetu, a sljedeće godine i poslijediplomski studij iz kaznenopravnih znanosti, zbog kojeg je morala prekinuti studij filozofije. Iako je maštala da postane kaznena sutkinja, na kraju je prevladala želja za nastavkom znanstveno-nastavne karijere. Sredinom devedesetih postaje znanstvena novakinja na projektu Katedre za kazneno pravo, a 1997. magistrira kriminologiju na sveučilištu u Cambridgeu. Iste godine Zlata Đurđević je primljena na Katedru za kazneno procesno pravo. Nakon što je profesor Davor Krapac postao ustavni sudac, a profesor Ivo Josipović saborski zastupnik, izabrana je za predstojnicu te katedre, a na toj poziciji je i danas.



Iz današnje perspektive zanimljiv je i njezin odgovor na pitanje što za nju predstavlja kazneno procesno pravo. Riječ je, kazala je u spomenutom intervjuu, o pravnoj disciplini s Janusovim licem.

- Kaznena strana daje državi represivne instrumente za učinkovitu borbu s kriminalom, humana strana štiti individualne slobode i prava pojedinaca te ljudsko dostojanstvo od posega i zloupotreba državnih tijela. Kazneno procesno pravo oživotvoruje maksimu ‘nikad nije dovoljno sumnje kad se radi o državi’ te postavlja granice zadiranju državnog represivnog aparata u temeljna ljudska prava. Zbog njegove humane, garantivne funkcije opravdano ga nazivaju ‘ustavom u malom’, ‘seizmografom ustavnog poretka’ te lakmus testom za funkcioniranje pravne države.



Iza Zlate Đurđević je fascinantna znanstvena karijera. Stažirala je u Švicarskoj, a usavršavala se na Yaleu i Berkeleyu, kao dobitnica Fulbrightove stipendije, i na Institutu Max-Planck u Freiburgu. Izrađuje pravna mišljenja za Ustavni i Vrhovni sud, kao i za Vladu, u međunarodnim arbitražama. Članica je saborskog Odbora za pravosuđe, a bila je i članica Državnoodvjetničkog vijeća, Povjerenstva za azil i Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Bila je članica niza radnih skupina za izradu zakona, kao i za pregovore s EU.



Njezine su radove citirali Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu i drugi sudovi, dobitnica je niza domaćih i međunarodnih priznanja, a sudjeluje u brojnim međunarodnim i domaćim projektima. Članica je niza domaćih i međunarodnih organizacija i udruženja, a organizirala je niz međunarodnih konferencija. Od 2016. je predsjednica Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, najznačajnijeg hrvatskog udruženja u kaznenopravnom području, kao i zamjenica glavne tajnice i članica Izvršnog odbora Međunarodnog udruženja za kazneno pravo, predsjednica Hrvatske udruge za europsko kazneno pravo i članica znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava HAZU-a. Osim na zagrebačkom Pravnom fakultetu, predaje na drugim fakultetima u Hrvatskoj, a redovita je gostujuća profesorica Sveučilišta u Luksemburgu, Ljubljani i Berkeleyu. Glavna je urednica ili članica uredništva više domaćih i međunarodnih stručnih časopisa, a u svom životopisu naglašava i kako je uspješno vodila ekipe studenata zagrebačkog Pravnog fakulteta na međunarodnim natjecanjima iz ljudskih prava.



Zauzimanje za pravnu državu, vladavinu prava i prava pojedinaca obilježilo je cijelu njezinu karijeru, pa i onda kad je to značilo sukobljavanje s odlukama vladajućih. Zlata Đurđević stalno je dokazivala kako nije od onih koji će uživati u akademskoj zavjetrini, ne libeći se jasno i glasno progovoriti o najdelikatnijim pravosudnim temama, ustrajno zagovarajući rješenja u korist jačanja pravne sigurnosti i vladavine prava. Ne boji se iznijeti svoje mišljenje, pa i onda kad to mišljenje ide kontra mišljenja vladajućih struktura. Tako je bilo i u slučaju Zorana Milanovića, koji je sad predlaže za predsjednicu Vrhovnog suda. U vrijeme Milanovićeve vlade argumentirano se obrušila na tzv. lex Perković, objašnjavajući kako je predložena izmjena zakona koja se odnosila na izručenje hrvatskih građana zemljama članicama Europske unije težak prekršaj i pogreška, iako je nekoliko mjeseci kasnije principijelno upozoravala da su hrvatski sudovi pogriješili kad su donosili presude o izručenju Josipa Perkovića i Zdravka Mustača Njemačkoj, i to zato što nisu uzimali zastaru u obzir kao razlog za odbijanje europskog uhidbenog naloga. Na to su upozoravali i neki drugi profesori kaznenog prava, poput Davora Derenčinovića ili Matka Pajčića, ali oni zbog toga nisu prozivani da su nanijeli štetu Hrvatskoj, za što je ovih dana šef HDZ-ova saborskoga kluba Branko Bačić optužio profesoricu Đurđević, koja se zbog svog stručnog mišljenja našla i na meti desničarskih medija i komentatora. U to se vrijeme sukobila i s tadašnjim Milanovićevim ministrom pravosuđa Orsatom Miljenićem, kojem je zamjerila što je raspustio radnu skupinu za izmjenu Zakona o kaznenom postupku, kojoj je bila na čelu prije izrade konačnog prijedloga. Miljenić je danas predstojnik Milanovićeva ureda.



Žestoko je kritizirala i institut tzv. oprosnice, koji je Državno odvjetništvo uvelo u uporabu u slučaju Fimi media, kad je, prerma njezinu mišljenju, na pravno i ustavno upitan način dodijeljen oprost osumnjičenicima za teška kaznena djela ako njihova svjedočenja pomognu u razotkrivanju vrha kriminalne piramide.



Profesorica Đurđević bila je proteklih godina i jedna od najkonzistentnijih kritičarki Ustavnog suda. Prije nekoliko godina u svojoj analizi razotkrila je sve pogreške i propuste u odluci kojom je Ustavni sud ukinuo presudu Ivi Sanaderu, kao što je prije toga upozorila na katastrofalne propuste Ustavnog suda u odluci o puštanju Milana Bandića iz pritvora, objašnjavajući kako je Ustavni sud očito donio “arbitrarne i očigledno nerazumne zaključke” s jasnom namjerom puštanja Bandića iz pritvora. Tako je bilo i kad je riječ o osnivanju Visokog kaznenog suda. Više je puta upozorila na problematičnost te odluke, o čemu je sa svojim kolegama napisala stručno mišljenje na 150 stranica, ali ga Ustavni sud nije uvažio.



Fascinantna znanstvena i profesionalna biografija i njezino javno djelovanje objašnjavaju zbog čega je Milanovićev prijedlog da Zlata Đurđević dođe na čelo Vrhovnog suda mobilizirao vrh vladajuće stranke, kao i vrh sudstva, suce Ustavnog suda i desničarske strukture, koji ne mogu dopustiti da na čelo najvišeg suda u zemlji dođe osoba koja nije pod ničijom - pa ni Milanovićevom! - kontrolom, koja ne samo da zna što je pogrešno u našem pravosuđu nego zna i kako bi to trebalo ispraviti, a dokazala je i da nije od onih koji će o tome šutjeti.

