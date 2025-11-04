Nepravilnosti u Gradu Sisku: Necjeloviti popisi, neusklađeni podaci, kasnili izvještaji

Necjelovit popis imovine i obveza, neusklađeni podaci, kašnjenje u dostavi i objavi financijskih izvještaja, tek je dio nepravilnosti koje je u Gradu Sisku u 2023. godini utvrdio Državni ured za reviziju i zato dao nepovoljno mišljenje o financijskom izvješću bivše SDP-ove gradske uprave. Sisak je tako jedini od 16 gradova i općina, kojima se pozabavio Državni ured za reviziju, a koji je dobio negativnu ocjenu. Da bi stanje popravio, Grad je dobio 24 naloga i preporuke. Nepravilnosti iz mandata SDP-ove Kristine Ikić Baniček, popravljat će administracija novog sisačkog gradonačelnika, HDZ-ova Domagoja Orlića.

Kao i sva ostala revizijska izvješća, i onaj koje se tiče Siska, poslan je na adresu Državnog odvjetništva RH (DORH).

Ne zna se kome su dane zadužnice i u kojem iznosu

Negativnu ocjenu o financijskim izvještajima Grad Sisak je 'zaradio' zbog značajnih nepravilnosti utvrđenih u području računovodstvenog poslovanja i financijskog izvještavanja.

Tako je, primjerice, vrijednost dugotrajne nefinancijske imovine tj. materijalnih i nematerijalnih resursa, različito iskazana u analitičkoj knjigovodstvenoj evidenciji i u glavnoj knjizi, a slijedom toga i u financijskim izvještajima.

Grad ima pomoćnu evidenciju danih zadužnica, no te podatke nije ažurirao te 31. prosinca 2023. nije bilo podataka kome su zadužnice dane, u kojem iznosu i do kojeg roka.

Početkom te godine vrijednost danih zadužnica evidentirana je u iznosu od gotovo 25, 2 milijuna eura, od čega su one dane u toj godini činile gotovo 14 milijuna eura.

Državna revizija je utvrdila da su kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora primljene zadužnice i garancije u vrijednosti od oko 2,5 milijuna eura, no nisu evidentirane u glavnoj knjizi, a podaci u evidenciji primljenih zadužnica i garancija koncem 2023. nisu ažurirani.

Rashodi za obnovu Starog mosta, Ulice Hrvatskih domobrana te cjelovitu obnovu zgrade Gradske munjare (budući planetarij) ukupno su iznosili oko 7,4 milijuna eura, no u okviru dugotrajne nefinancijske imovine evidentirani su samo pojedini računi u iznosu od 1,7 milijuna eura. Zbog toga je vrijednost imovine i vlastitih izvora iskazana 5,7 milijuna eura manje.

Popis imovine i obveza nije cjelovit, kasnila predaja izvještaja

Grad Sisak je u glavnoj knjizi evidentirao temeljne udjele u kapitalu devet trgovačkih društava u javnom sektoru u iznosu od 36,3 milijuna eura, no prema podacima iz sudskog registra vrijednost temeljnih udjela u kapitalu osam trgovačkih društava iznosi 41,3 milijuna, s tim da je jedno društvo u stečaju. Zbog neusklađenosti podataka, vrijednost financijske imovine i vlastitih izvora evidentirana u poslovnim knjigama i iskazana u financijskim izvještajima za 2023. manja je za gotovo pet milijuna eura. U lipnju 2024. Grad Sisak je podatke uskladio.

Revizija je nadalje utvrdila da popis imovine i obveza za 2023. nije cjelovit, da nije obuhvatio imovinu (prirodna bogatstva, građevinske objekte, depozite, potraživanja za dane zajmove, dionice i udjele itd.) iskazanu u Bilanci u vrijednosti od 184,5 milijuna eura, obveze i izvanbilančne zapise u iznosu od oko 71 milijun, odnosno 43,7 milijuna eura.

Zbog činjenice da popis imovine i obveza nije cjelovit, nije ostvarena ni njegova osnovna svrha, odnosno nije usklađeno knjigovodstveno stanje sa stvarnim stanjem.

Detaljno istražujući sisačke gradske financije u vrijeme bivše SDP-ove gradske uprave kada joj je na čelu bila Ikić Baniček, Državna revizija je otkrila i da je Grad tražio, a od Ministarstva financija i dobio produžetak roka za predaju financijskih izvještaja za 2023., pravdajući to poteškoćama proračunskih korisnika, zbog čega nije mogao izraditi vlastiti financijski izvještaj. Novi rok za predaju bio je 4. ožujka 2024., no Sisak je izvještaj predao dan kasnije, 5. ožujka.

Tu nije bio kraj priče, jer je Grad kroz otključanu aplikaciju RKPFI ispravljao svoje financijske izvještaje do 19. ožujka, objašnjavajući kako Ministarstvo ne izdaje pismene suglasnosti za dodatne ispravke, već je navedena aplikacija bila otključana za unos podataka.

Analizirajući stanje u gradskom Upravom odjelu za financije, Revizija je utvrdila da od travnja 2023. nije popunjeno radno mjesto glavnog knjigovođe u čijem je opisu poslova da kontrolira knjigovodstvene isprave te na temelju njih evidentira sve poslovne događaje u poslovnim knjigama, ažurno evidentira poslovne promjene, izrađuje kvartalna, polugodišnja i godišnja financijska izvješća Grada.

Nejasno je tko je obavljao poslove glavnog knjigovođe, a nije jasno određena ni zadaća svakog zaposlenika u tom Odjelu.