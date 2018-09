Nered, nerad i cirkus: Opomene i kazne dobilo je 37 zastupnika

U aktualnom sazivu Sabora od 151 zastupnika, njih 37 zaradilo je stegovne mjere tijekom rasprava. Tijekom osam sjednica izrečeno je 147 opomena, 40 puta zastupnicima je oduzeta riječ, a osam puta svjedočili smo udaljavanju iz sabornice.

Prema poslovniku, stegovne mjere, između ostalog, izriču se ako zastupnik govori bez prethodnog odobrenja predsjedavajućeg ili o temi koja nije predmet rasprave, ako upadicama ili na drugi način ometa govornika i remeti red na sjednici. Kao prva mjera zastupnicima se izriče opomena, no nastavi li u istom tonu, predsjedavajući na raspolaganju ima oduzimanje riječi.

Ne urodi li i to plodom, kao posljednja mjera predsjedavajućem na raspolaganju stoji udaljavanje sa sjednice. Najviše stegovnih mjera izrečeno je zastupnicima SDP-a, njih 67, slijedi Most, čiji su zastupnici zaradili 50 stegovnih mjera, dok treće mjesto drže zastupnici Živog zida, kojima je izrečeno ukupno 38 mjera. S druge strane, HDZ, odnosno njihovi zastupnici do sada su skupili tek devet opomena, dok njihov partner HNS ima tek jednu opomenu.

Rekorder po broju izrečenih stegovnih mjera je Gordan Maras (SDP). Prikupio je ukupno 37 stegovnih mjera. - Aktivno, energično i srčano iznosim svoje stavove tijekom saborskih rasprava i to je očito nešto što ne odgovara vladajućima. Nastavit ću na isti način i ništa me neće pokolebati u borbi za interese građana - rekao je Maras.

Razlike u broju stegovnih mjera koje su zaradili zastupnici oporbe u odnosu na vladajuće za Gordana Marasa govori o neujednačenosti kriterija.

'Kriteriji su neujednačeni'

- Neujednačeni kriteriji, kad su u pitanju oporbeni i vladajući zastupnici, dominiraju kod potpredsjednika Sabora Željka Reinera. S druge strane, potpredsjednik Furio Radin u pojedinim situacijama izgubi kontrolu nad vođenjem sjednice zbog učestalog posezanja za stegovnim mjerama. Mislim da bi trebao više puštati rasprave - kaže Maras.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Drugi na listi saborskih “neposlušnika” je Ivan Pernar (Živi zid), koji ima tek jednu stegovnu mjeru manje od Marasa. Pernar je tijekom osam sjednica zaradio 24 opomene, sedam puta mu je oduzeta riječ, ali je rekorder kad je riječ o izbacivanju iz sabornice. Iz dvorane je izbačen pet puta. U pravilu ga straža mora iznositi iz dvorane. Treći na rang listi po broju stegovnih mjera je Nikola Grmoja (Most) s 25 stegovnih mjera za sebe u aktualnom sazivu Sabora. Prikupio je 17 opomena, šest puta mu je oduzeta riječ, a dva puta je udaljen s rasprave.

- Slika s aktualnog prijepodneva najbolje sve govori. Premijer Plenković nije odgovorio na moje postavljeno pitanje, nego se referirao na kolegu Miru Bulja i time prekršio poslovnik, na što sam reagirao. Svaki put u takvim situacijama dobijem opomenu ili mi se oduzme riječ - kaže Grmoja.

I Mostov zastupnik stava je da predsjedavajući iz redova vladajuće većine nemaju ujednačene kriterije prema zastupnicima oporbe i vlasti.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Oporba je uvijek na udaru, posebno istaknuti zastupnici koji su najaktivniji u Saboru. Oni su i mijenjali poslovnik ne bi li oporbi smanjili prostor otvaranja tema u Saboru, ali mi unatoč tome pronalazimo načine - kaže Grmoja.

Za razliku od Ivana Pernara, kojega straža u pravili iznosi iz sabornice, Mostov zastupnik kaže kako je to nešto što si nikad neće dopustiti.

- Ne izazivam ekscese radi ekscesa. To mi ne treba jer ne želim da takva slika ostane u javnosti, no neću prestati otvarati razne teme koje ne odgovaraju vladajućoj garnituri - zaključio je Grmoja.