Radili samo jedan dan: 24 sata kasnije sabornica je prazna...

Prvog dana zasjedanja Sabora zastupničke klupe bile su dupkom pune, a razlog tome je aktualno prijepodne. Punu sabornicu još se može vidjeti u vrijeme glasanja, kad su vladajućima potrebni kvorum i dovoljan broj zastupnika za izglasavanje zakonskih prijedloga.

Drugi radni dan svjedočili smo tradicionalno polupraznim klupama. Radni dan započeo je s 20-ak popunjenih fotelja, a taj broj vrtio se tijekom prijepodneva.

Dio zastupnika ipak ima opravdanje za izostanak jer je ujutro bilo zakazano sedam odbora, a poslijepodne se sastalo saborsko antikorupcijsko vijeće.

Inače, u godinu dana zastupnici su izostanke ukupno platili 38.550 kuna, ali čini se da ih to ne dira previše.

Dok se u Velikoj vijećnici raspravljalo o Zakonu o otocima, nezavisni Mirando Mrsić na konferenciji za novinare progovorio je o mirovinskoj reformi. Prijedlog Vlade opisao je u tri riječi: pljačka, ucjena i diskriminacija. Ustvrdio je i da resorni ministar Marko Pavić treba otići jer je “štetočina i grobar mirovinskog sustava”. Nakon sedam dana šutnje Milorad Pupovac (SDSS) progovorio je o zahtjevu dvije braniteljske udruge koje su tražile tematsku sjednicu u Saboru vezane uz sporost i nerješavanje ratnih zločina u Vukovaru te očitovanje zastupnika SDSS-a o Domovinskom ratu. U polusatnom obraćanju rekao je kako poštuje odluku predsjednika Sabora da se zahtjev branitelja ne uvrsti u raspravu, kao što bi, ističe, bio slučaj i da je odluka bila drugačija.

Branitelji zamjeraju Pupovcu sudjelovanje na skupu u Bačkoj Palanci, gdje je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić usporedio Hrvatsku s nacističkom Njemačkom. Pupovac je poručio da ne može odgovarati za tuđe riječi te kako neće dopustiti da ga se stavlja na optuženičku klupu. Za njega je, kaže, prihvatljiv samo moralni odnos prema stradanju ljudi, bez obzira na to bili Hrvati, Srbi ili netko treći.

- Što se tiče obilježavanja egzodusa i stradanja Srba iz Hrvatske, njih više od 250.000, to je nešto od čega ne možemo pobjeći te je to dio naše obveze za suočavanje s ratnim posljedicama u Hrvatskoj i na prostoru bivše Jugoslavije. Svatko tko to želi spriječiti, želi spriječiti normaliziranje odnosa te da svi koji su stradali u ratu budu poštovani i priznati, želi održati nastavak manipulativnog odnosa prema stradanjima ljudi u ratnim godinama. Takav manipulativan odnos nikad nisam podržavao niti ću podržavati - ustvrdio je zastupnik SDSS-a te dodao kako bi volio da to rade svi u Hrvatskoj i da dvije zemlje nađu načina za normalizaciju odnosa.

- Poštujem sve koji su se vođeni idejom slobode vlastite zemlje, sigurnosti, obitelji i mira borili za svoju zemlju. To ne mogu reći za one koji hrvatsku demokraciju nastoje krojiti po mjeri vojnih šatora, žele eliminirati političku toleranciju i politički pluralizam, a umjesto borbe za ustavni patriotizam i trajan mir u ovoj zemlji nastoje nametnuti vrijednosti ratnog patriotizma, koji samo oni znaju kakav je, a onima, koji su također prošli rat i imaju ratno iskustvo, odriču bilo kakvo pravo da o tome govore - ustvrdio je Pupovac.

Upitao je i ne trebamo li kao društvo odlučnije govoriti o rehabilitaciji NDH u Hrvatskoj.

- Mnogima ne smeta ‘Za dom spremni’, a mnogi ga aktivno žele afirmirati. Mnogima ne smeta negacija Jasenovca ili dječjih logora - rekao je Pupovac.

U slobodnim raspravama u sabornici Gordan Maras (SDP) prozvao je Vladu za skandalozan propust zbog kojeg više od 8000 korisnika socijalne pomoći nije primilo sredstva namijenjena sufinanciranju školskih udžbenika. Resornu ministricu Blaženku Divjak prozvao je zbog tromosti i nesposobnosti. Ivan Vilibor Sinčić (Živi zid) prozvao je premijera jer je, temeljem službenog zahtjeva, odbio dati na uvid evidenciju ulazaka u zgradu Vlade, a razlog tome je, kaže, što premijer ne želi da javnost sazna istinu o Agrokoru.