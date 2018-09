Neslaganja u Vladi oko isplate plaća: U strahu mu velike oči...

Osam dana štrajkanja i pritisaka radnika Uljanik grupe urodilo je plodom. Plaće su dobili u petak nakon što se Vlada izložila i u četvrtak dala Hrvatskoj poštanskoj banci državna jamstva za kredite Uljaniku. No, kako neslužbeno doznajemo, ova agonija mogla je biti riješena i tjedan dana prije, još 24. kolovoza, i to bez državnih jamstava.

To se nije dogodilo, doznajemo, zato što je došlo do neslaganja unutar Vlade po tom pitanju. Naime, u posjedu smo dopisa koji je Uprava Uljanika poslala tog petka HPB-u, a kako neslužbeno doznajemo, u dogovoru s ministrom gospodarstva Darkom Horvatom.

Uprava je HPB-u poslala zahtjev za podizanjem gotovine koju su založili za kredit, kako bi tim novcem isplatili radnike, a u zamjenu su kao jamstvo ponudili teretni brod u vlasništvu 3. maja u vrijednosti oko 15 milijuna eura. Nadzorni odbor banke, koji se sastao istog tog dana, to je odbio.

- Zamjena prvoklasnog kolaterala u vidu depozita za zalog I. reda na tankeru koji je u fazi gradnje, u situaciji kada je dužniku narušena likvidnost i neizvjestan je kontinuitet poslovanja, značilo bi nanošenje štete HPB d.d. - odgovorili su im iz HPB-a.

Do odbijanja je došlo, kaže nam izvor, jer su se Horvatovu prijedlogu usprotivili neki ministri koji su utjecali na njegovo stopiranje u HPB-u. Premijer Andrej Plenković očito je stao na stranu protivnika koji su bili uvjereni u neka druga rješenja.

No, radnici su već izgubili strpljenje i u ponedjeljak doputovali u Zagreb. Pritisak je bio sve jači. Vlada je shvatila da nema nikakvog drugog rješenja pa su, apsurdno, išli na isto rješenje kod HPB-a kakvo je predlagao Horvat. Ali, sada više Uljanik nije mogao založiti brod jer banka ne bi mogla opravdati zašto je tu odluku ranije odbila. Pa je Vlada morala, stisnuta uz zid zbog unutarnjih previranja, ponuditi državna jamstva. HPB je to prihvatio. Prema tome, plaće su radnici mogli dobiti već tjedan dana ranije. Upitali smo Vladu zašto se otezalo s isplatom plaća, no u subotu odgovor nismo dobili. Unatoč tome što su radnici dobili dvije plaće, Uljaniku predstoje crni dani. I dalje ostaju problemi neslaganja u Vladi po tom pitanju, a i ne zna se kako izgleda plan restrukturiranja.

Nije poznato no hoće li ga Europska komisija prihvatiti i kada, obzirom da im je, kako smo ranije pisali, Vlada poslala tek neformalnu verziju. Prema pisanju medija Vlada navodno razmišlja o novom partneru, ukrajinskom investitoru Vladimiru Novinskyju. Plenković to nije htio potvrditi. U subotu je rekao da je to pročitao u novinama te naglasio da restrukturiranje mora biti bazirano na puno manjoj participaciji države.

Vlada: Radi se o potpuno netočnoj informaciji i manipulaciji

Ministar Hrovat je rekao da nikad nije vodio razgovore s Upravom HPB-a o zamjeni depozita Uljanika kolateralom bilo kakvog broda koji bi se našao u portfelju bilo kojeg brodogradilišta.

- Predsjednik Vlade i ministri Darko Horvat, Zdravko Marić i Marko Pavić održali su sastanak s radnicima i sindikatima Uljanika u ponedjeljak, najavili da će pronaći zakonito rješenje za isplatu plaća i to obećanje je ispunjeno u petak. Vlada je dala državna jamstva u korist Hrvatske poštanske banke d.d.. za zamjenu instrumenata osiguranja po plasmanima Banke prema društvu Uljanik d.d. iz 2015. i 2016. godine. U idućim tjednima ključno je vidjeti kakva je budućnost od strane Uprave predloženog plana restrukturiranja, ali i strateški promisliti kako nastaviti s održivom brodogradnjom. Raspravu o budućnosti brodogradnje vodit ćemo i na sjednici Vlade u Puli 13. rujna - kažu u Vladi.