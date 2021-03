Načelnik županijskog Stožera civilne zaštite Dino Kozlevac uputio je apel svim vlasnicima fitness centara, teretana, sportskih dvorana ali i odgovornima u sportskim klubovima da se strogo pridržavaju i poštuju sve epidemiološke mjere u svojim objektima i klubovima jer se u posljednje vrijeme bilježi povećani broj zaraženih upravo iz tih struktura.

"Molimo ih da se pridržavaju svih mjera jer ukoliko se ovaj trend porasta broja novozaraženih nastavi, bit ćemo prisiljeni donijeti određene mjere odnosno zatvoriti te objekte", poručio je Kozlevac. Neslužbeno se doznaje kako je upravo u Puli u jednom fitness centru potvrđeno čak 14 slučajeva zaraze korona virusom.

"Virus je u školama, u sportskim klubovima, sportskim dvoranama, sve ono što je popušteno. Nažalost, situacija je takva, oko nas je okruženje jako loše, no i dalje činimo sve da ne dođe do eskalacije, ali to ne ovisi o sustavu. Sustav funkcionira besprijekorno, ali bez kvalitetne sinergije s građanima, to jest poštivanja mjera, brojke će rasti, virus će se širiti pa ćemo teško održati i ove popuštene mjere", naglasio je Kozlevac.

Pozvao je roditelje da ukoliko primijete simptome koji su slični prehladi ne šalju djecu u vrtiće i školu jer su do sada, kako je rekao, "zabilježeni slučajevi gdje su djeca dva, tri dana sa simptomima išla u školu, a roditelji su kasnije rekli da su mislili da je riječ o prehladi ali se ispostavilo da su djeca pozitivna pa su cijeli razredi morajli u samoizolaciju".

"Zato molim ljude da i dalje budemo odgovorni kao i do sada", zaključio je Kozlevac koji je odbacio nagađanja o navodnom zatvaranju terasa ugostiteljskih objekata u Istri.

"Mi sigurno nećemo ići u zatvaranje zato što one nisu izvor zaraze, terase su prozračne, na otvorenom. O tome još ne razmišljamo ali pozivamo sve vlasnike tih objekata da još strože vode brigu o higijeni i distanci", zaključio je Kozlevac.