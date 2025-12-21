Obavijesti

PAO S MOTORA

Nesreća kod Trogira: Helikopter sletio na magistralu i odvezao ozlijeđenog motociklista

Nesreća kod Trogira: Helikopter sletio na magistralu i odvezao ozlijeđenog motociklista
Foto: Čitatelj 24sata

Zbog ozbiljnosti situacije na mjesto nesreće pozvan je helikopter Hitne medicinske pomoći, koji je sletio izravno na cestu kako bi ozlijeđenog vozača što brže prevezao u KBC Split

Na Jadranskoj magistrali u mjestu Poljica, u blizini Trogira, danas oko podneva dogodila se prometna nesreća u kojoj je ozlijeđen motociklist. Prema prvim informacijama, vozač motocikla iz zasad neutvrđenih razloga izgubio je nadzor nad vozilom i sletio s kolnika.

Zbog ozbiljnosti situacije na mjesto nesreće pozvan je helikopter Hitne medicinske pomoći, koji je sletio izravno na cestu kako bi ozlijeđenog vozača što brže prevezao u KBC Split. Težina njegovih ozljeda zasad nije poznata.

Policija je osigurala mjesto događaja, a okolnosti nesreće bit će utvrđene nakon provedenog očevida.

