Nestabilno je i dalje, moguće su i oluje. Sutra opet promjenjivo

Kako javlja Državni hidrometeorološki zavod, danas u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Mjestimice malo kiše, osobito na istoku lokalno i pljuskovi s grmljavinom, poslijepodne i navečer moguće i izraženiji.

U Dalmaciji uglavnom suho i sunčano. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadnjak i bura, podno Velebita i jaka s olujnim udarima. Sredinom dana na jugu uz obalu jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 29, na Jadranu između 29 i 34 °C.

Foto: DHMZ

Hrvatska sutra

Promjenljivo i nestabilno uz mjestimične pljuskove praćene grmljavinom, lokalno u unutrašnjosti moguće i izraženije, posebice u prvom dijelu dana. U Dalmaciji barem djelomice sunčano i uglavnom bez oborine. Vjetar na kopnu povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima, a u Dalmaciji većinom umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 20, na Jadranu između 20 i 25 °C. Najviša dnevna između 23 i 28, na obali i otocima od 28 do 32 °C, javlja DHMZ.

Ovdje svakodnevno pratite vremensku prognozu 24sata.