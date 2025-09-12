Obavijesti

Nestabilno: Magla, sunce, a moguć je ponegdje i koji pljusak

Sisak: Magla iznad Kupe | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Vjetar će biti slab, ali na sjevernom Jadranu povremeno umjereno jugo, dok će u Dalmaciji puhati sjeverozapadnjak i jugozapadnjak

Prema najnovijim prognozama, veći dio zemlje bit će u petak djelomice sunčan, dok će Dalmacija uživati u pretežno sunčanom vremenu. Unutrašnjost zemlje tijekom jutra može očekivati mjestimičnu maglu, osobito u nižim predjelima i oko gradova poput Zagreba. Kako dan bude odmicao, u unutrašnjosti će se razvijati lokalni pljuskovi, dok će na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj kiša početi padati već od jutra.

Vjetar će biti slab, ali na sjevernom Jadranu povremeno umjereno jugo, dok će u Dalmaciji puhati sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka tijekom dana kretat će se uglavnom između 24 i 28 °C, a u Zagrebu će najviša dnevna temperatura doseći oko 26 °C, dok će u okolnom gorju biti nešto svježije, oko 18 °C.

