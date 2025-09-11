Obavijesti

News

Komentari 0
OPREZ!

Nestabilno vrijeme: I dalje su mogući pljuskovi i grmljavina, DHMZ je izdao niz upozorenja

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Nestabilno vrijeme: I dalje su mogući pljuskovi i grmljavina, DHMZ je izdao niz upozorenja
Šibenik: Promjena vremena pra?ena kišom zahvatila šibensko podru?je | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Temperature zraka ostat će ugodne i kretat će se između 22 i 27 °C. U Zagrebu će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, povremeno uz kišu ili lokalne pljuskove

Hrvatsku u četvrtak očekuje vrlo nestabilno vrijeme. Prema najnovijoj prognozi, diljem zemlje bit će promjenjivo oblačno uz povremenu kišu i pljuskove popraćene grmljavinom. Posebno u Dalmaciji i Slavoniji moguća je obilnija oborina, što donosi i opasnost od lokalnih poplava.

U drugom dijelu dana očekuju se češća sunčana razdoblja, no nestabilnost neće u potpunosti popustiti – poslijepodnevni pljuskovi najvjerojatniji su u sjevernim krajevima zemlje. Vjetar će većinom biti slab, dok će na Jadranu puhati umjeren jugozapadnjak, a na krajnjem jugu u jutarnjim satima i prijepodne još može biti umjerenog do vrlo jakog juga.

NASTALE I BUJICE FOTO Totalni potop u Rijeci: 'Sve je pod vodom, odroni kamenja su po ulici, jedva idemo doma'
FOTO Totalni potop u Rijeci: 'Sve je pod vodom, odroni kamenja su po ulici, jedva idemo doma'

Temperature zraka ostat će ugodne i kretat će se između 22 i 27 °C. U Zagrebu će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, povremeno uz kišu ili lokalne pljuskove, a jutro može donijeti i maglu. Najviša dnevna temperatura u metropoli bit će od 24 do 26 °C.

Građanima se savjetuje oprez, osobito u područjima gdje su mogući izraženiji pljuskovi i grmljavinsko nevrijeme, zbog povećanog rizika od bujičnih poplava. Nestabilno vrijeme nastavlja se i u narednim danima. 

DHMZ je izdao za četvrtak narančasto upozorenje za kninsku, splitsku i dubrovačku regiju zbog jake kiše i grmljavinskih nevremena kao i žuto za osječku, zagrebačku, karlovačku i gospićku regiju zbog grmljavinskih nevremena. Za gospićku regiju, srednji i južnu Dalmaciju izdali su žuti meteoalarm zbog jakog vjetra. 

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Na svadbi joj bili Brena i Grašo: Ovo je slavonska poduzetnica čiju tvrtku istražuje USKOK!
DIREKTORICA FIRME

Na svadbi joj bili Brena i Grašo: Ovo je slavonska poduzetnica čiju tvrtku istražuje USKOK!

Martina Ravlić Marijanović očevu tvrtku preuzela je s nepunih 30 godina. Na svadbi su joj pjevali Lepa Brena i Petar Grašo, a kćeri je za 18. rođendan organizirala privatni koncert Maje Šuput
Brena na svadbi, USKOK u kući: Najskuplje trupce u Hrvatskim šumama prodavali su kao škart
KRIMINAL U HRVATSKIM ŠUMAMA

Brena na svadbi, USKOK u kući: Najskuplje trupce u Hrvatskim šumama prodavali su kao škart

U tri istrage obuhvaćeno je ukupno 18 djelatnika Hrvatskih šuma, poduzetnika i nekoliko privatnih tvrtki
Pogledajte što ide na Hrvatsku! DHMZ digao crveni alarm za 4 regije: U Rijeci je pravi potop!
ČITAVO JADRANSKO PODRUČJE

Pogledajte što ide na Hrvatsku! DHMZ digao crveni alarm za 4 regije: U Rijeci je pravi potop!

Meteorolozi upozoravaju na vrlo opasne vremenske uvjete koji mogu izazvati bujične i urbane poplave, velike poteškoće u prometu te ozbiljna oštećenja na imovini i infrastrukturi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025