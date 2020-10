Nestaje materijala za testove na koronu: Markotić kaže da fali plastike, a drogerije reagensa...

Nitko ne želi javno reći hoćemo li zbog nedostatka laboratorijskog materijala imati ‘krive’ podatke o zaraženima...

<p>Hrvatska ima novi problem, a to je nedostatak materijala potrebnog za testiranje. Profesorica Alemka Markotić kaže da nedostaje plastike, a veledrogerije kažu da manjka reagensa.</p><p>- Nije nestalo reagensa, deficit je laboratorijske plastike na razini cijele Europe, pa se susrećemo s izvjesnim problemom i tražimo dodatna rješenja – kaže nam ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” <strong>Alemka Markotić</strong>. Na pitanja možemo li očekivati da se ograniči broj testiranja na dnevnoj bazi, na koji broj i hoćemo li zato imati “lažni” broj oboljelih profesorica Markotić kaže: “Zasad nema većih problema”. No predsjednica HUP-ove koordinacije veledrogerija Dijana Percač potvrdila nam je kako je ipak došlo do nestašice reagensa.</p><p>- Nestašica reagensa potrebnih za Covid testove uzrokovana je ogromnom globalnom potražnjom, slično kao što je to bilo proljetos i s maskama i dezinficijensima. Upravo zbog situacije uzrokovane pandemijom Covid-19 nagomilana dugovanja dosegnula su još alarmantnije razmjere. Rekordni iznos veći od pet milijardi kuna iscrpio je sve mogućnosti veledrogerija, koje su i same suočene s blokadom isporuke lijekova. Nakon što ostanemo bez postojećih zaliha, neće biti lijeka ni za koga - izravna je Percač te dodaje:</p><p>- Vjerujem da Vlada razumije dramatičnost ove situacije u uvjetima pandemije. Razrješenje očekujemo u ponedjeljak na sastanku s potpredsjednikom Marićem i ministrom Berošem kako bi se što prije uspostavila normalna isporuka i zdravstvena skrb ne bi dolazila u pitanje.</p><p>A kako po ovom pitanju stoji Nastavni zavoda za javno zdravstvo “Andrija Štampar”, koji testira i do 2000 Zagrepčana na dan, pitali smo ravnatelja Zvonimira Šostara. - Mi nemamo nikakvih problema jer sami nabavljamo testove i sve je pod kontrolom. Svatko ih za sebe nabavlja, no ne znam kako stoje bolnice koje su vezane za nabavku preko veledrogerija. To nije naš slučaj – kaže nam Zvonimir Šostar, koji je jučer izvijestio da je u Zagrebu bilo 580 novozaraženih u 24 sata.</p><p>Kako doznajemo, manjak testova osjeća se i u Krapinsko-zagorskoj županiji.</p>