Nestala je 2009., policija je sad pronašla tijelo i krivca: Silovao je i ubio moju kćer, bila je dijete

Brittanee Drexel, kao i stotine tisuća njezinih vršnjaka, jedva je dočela mini predah od škole i putovanje s prijateljima te 2009. godine. Ova tad 17-godišnja djevojka otputovala je na 'spring break' iz New Yorka u Južnu Karolinu s nekolicinom prijatelja, sjajno su se zabavljali nekoliko dana, a onda se Brittanee izgubio svaki trag.

Policiju je prvo obavijestio njezin tadašnji dečko nakon što mu neko vrijeme nije odgovarala na pozive i poruke. On se u to vrijeme nalazio u New Yorku. Idućeg dana se nije pojavila u hotelu u Myrtle Beachu u kojem je ekipa boravila i pokrenuta je jedna od većih potraga u povijesti ove savezne države, piše Fox News.

No bez ikakvog uspjeha. Policija je 'pročešljala' područje, ispitana je nekolicina ljudi, ali ubrzo se svaki trag izgubio.

Sve do početka ovog svibnja, više od 13 godina nakon što je mlada djevojka nestala. Policija je dobila dojavu o ovom slučaju i nakon potrage su pronađeni posmrtni ostaci za koje se utvrdilo da pripadaju nesretnoj Brittanee. Tijelo je pronađeno na nekih 50 kilometara od mjesta u kojem je nestala. Iz ureda šerifa brzo su uhvatili i krivca, Raymonda Moodyja (62), za kojeg su rekli kako ima "poveći dosjee prepun seksualnih i drugih nasilnih zločina".

On je djevojku oteo, silovao, usmrtio i onda sakrio tijelo, rekli su iz lokalne policije. Nisu htjeli otkriti odakle im informacije zbog kojih je došlo do uhićenja Moodyja i rješavanju slučaja.

- Danas počinjemo novo poglavlje. Potraga za Brittanee je gotova i sad kreće borba da dobijemo pravdu. Ovo je prava tragedija. Oplakivala sam svoju curicu 13 godina, živim najgoru noćnu moru jedne majke - rekla je slomljena Dawn Drexel američkim medijima.

- Ovo nije kraj kojem smo se nadali. Svi policajci će vam reći da imaju neki slučaj zbog kojeg ne mogu spavati i koji im je cijelo vrijeme u glavi. Za mnoge od nas tu ovo je bio taj slučaj - rekla je Amy Prock, šefica policije u Myrtle Beachu.

Ovaj višestruku osuđivani seksualni predator vjerojatno će, pišu američki mediji, dobiti smrtnu kaznu ako mu se dokaže krivnja. U zatvoru je već proveo više od 20 godina zbog otmice i silovanja maloljetne osobe početkom 80-ih.

Najčitaniji članci