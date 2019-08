Nestalo struje u Londonu: Vlakovi stali, semafori ne rade

Veliki nestanci struje pogodili su dijelove Engleske i Walesa, javljaju tamošnji mediji. Pogođen je i London, a nestanak struje zahvatio je i semafore i vlakove. U željezničkim uslugama u Londonu zabilježene su odgode i otkazivanja, prenosi Guardian.

Daily Express javlja kako je nestanak struje izazvao kaos u prometu te da vlakovi stoje. Sve to dogodilo se za vrijeme prometne špice zbog čega je tisuće građana zapeli u podzemnoj željeznici.





Londonska prometna tvrtka upozorila je građane da zbog semafora budu oprezni u prometu. Na sjeverozapadnom dijelu države zahvaćeno je oko 26.000 kućanstava, a među najgore pogođenima su Stockport i Cumbria, prenosi Telegraph. Prije pola sata oglasila se i tvrtka koja je zadužena za struju u Londonu. Na društvenoj mreži napisali su kako je uzrok kvara dva generatora električne energije koji su prestali raditi ali kako je kvar sada uklonjen.

We experienced issues with two power generators causing loss of power in selected UK areas. The issue is now resolved and the system has returned to normal. Anyone continuing to experience a local issue should contact their local Distribution Network Operator for assistance