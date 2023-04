Nestvarna snimka iz Srbije: Dok se pijan izvlači iz olupine, drugi priča: Oh no, glava ti je ranjena

Izađi. Sad kad hitna pomoć dođe. Moraju ti pružiti pomoć. Glava ti je ranjena. Izvučen si zahvaljujući ovim momcima i djevojkama, govori tip naslonjen na ogradu, dok mu se pajdaš pokušava izmigoljiti iz prevrnutog auta.

Oh, no, no, no...

Čini se da su obojica poprilično pijana.

- A ti si zas*o... - odgovara mu drugi.

- Ne, ne, ne. Oh, no, no... Ideš u hitnu - uporan je čovjek koji stoji i pali cigaretu.

Snimku je objavila Instagram stranica 192.rs uz potpis:

- Dvojica u pijanom stanju izlaze iz prevrnutog automobila nakon nesreće. Nema teže ozlijeđenih. Nemojte piti i voziti!

Nesreća je bila u mjestu Klajićevo kod Sombora.

Najčitaniji članci