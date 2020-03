Nestvarne snimke iz Amerike: Satima čekaju ispred trgovina

Gradonačelnik Los Angelesa Eric Garcetti obratio se građanima i naredio sveobuhvatna ograničenja za tvrtke. Zatvaraju se restorani, barovi i teretane kako bi se spriječilo širenje korona virusa, prenosi ABC7.

Strani mediji na Twitteru su objavili video ljudi koji stoje u redu ispred trgovine prije nego što se otvorila. Vlasti upozoravaju ljude da se prestanu gomilati zbog vlastite sigurnosti.

A truly incredible scene outside the #Azusa #Costco as shoppers lined up for blocks before the store opened. Public leaders are imploring people to stop hoarding. Will people listen? Eyewitness News #coronavirus coverage - Tonight at 11 from ABC7. https://t.co/ac9aUvmDUl pic.twitter.com/6Smx4YQmcx