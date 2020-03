Nestvarno: Ova mjesta ostavljaju najbolji dojam na turiste

Iako se definicija ljepote može tumačiti na različite načine, kad je riječ o onoj prirodnoj, svaki se pokušaj interpretiranja može nazvati ''siromašnim'' u usporedbi s onim što nam Zemlja pruža. Nestvarno lijepi pejzaži, bogat biljni i životinjski svijet te magična arhitektura svakog su posjetitelja ovih mjesta ostavili bez daha. Pogledajte koje su to lokacije koje ostavljaju najbolji dojam na turiste te zašto biste ih trebali dodati na svoju bucket listu.

1. Huacachina, Peru

Možete li se zamisliti kako sjedite usred pustinje okruženi hipnotizirajućom oazom dok gledate najljepši zalazak sunca? Ne bi li taj osjećaj bio nevjerojatan? Upravo vam ovo bajkovito mjesto u Peruu to i pruža. Oaza Huacachina smještena je usred pustinje u južnom Peruu koja se nalazi pet sati vožnje od glavnoga grada Lime. Riječ je zapravo o selu koje je sagrađeno oko prirodnog jezera te je okruženo palmama i dinama.

Naime, postoji legenda o nastanku ove lagune, a ona kaže da je lijepu plemensku princezu koja se kupala u svojoj kupaonici oteo mladi lovac. Od kade u kojoj se kupala nastala je laguna, a od nabora njezina ogrtača, koji je cijelim putem dodirivao pustinjski pijesak, nastale su velike dine. Smatra se kako je duh mlade princeze ostao zarobljen u oazi te ona, prema drevnoj priči, ondje živi kao sirena. Bilo kako bilo, sigurni smo da nećete pogriješiti ako se odlučite posjetiti ovo prekrasno mjesto.

Foto: Guliver/Shutterstock

2. Cappadocia, Turska

Cappadocia je živi primjer kako priroda može izgledati neobično, a opet tako nestvarno i lijepo. Ovu turističku destinaciju godišnje posjeti oko dva i pol milijuna turista iz cijelog svijeta, što i ne čudi, upravo zbog njezina zapanjujućeg izgleda. Ono što posjetitelje privlači na ovo mjesto jest kombinacija prirodne ljepote i jedinstvene arhitekture, nastale djelovanjem vulkanskih lava, jakih vjetrova i obilnih kiša.

Osim po prirodnim i kulturnim ljepotama, Cappadocia je poznata i po šarenim balonima koji su posebice popularni tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci, zbog čega je još nazivaju regijom balona. U vrijeme lijepih mjeseci, u jednom se danu na nebu mogu pronaći stotine šarenih letjelica, a vožnje pružaju spektakularan pogled na mjesto.

3. Salar de Uyuni, Bolivija

Ova atrakcija već godinama dobiva razne epitete, pa su se tako neki usudili nazvati je mjestom na kojem se spajaju nebo i zemlja ili mjestom koje zapravo ne pripada ovom planetu. Salar de Uyuni najveće je slano jezero na svijetu, a kad bismo usporedili njegovu veličinu s Hrvatskom, jezero bi prekrilo petinu površine Lijepe Naše. Ovo je jezero nastalo prije otprilike 30.000 godina isušivanjem velikog prethistorijskog jezera koje se ondje nalazilo.

Zanimljivo je kako je debljina soli na jezeru negdje samo nekoliko centimetara, a na nekim dijelovima i do desetak metara. Isto tako, bijela je površina toliko velika da je dobro vidljiva i iz svemira, pa je sateliti često koriste za kalibriranje optičkih uređaja. Dodaci na putu, poput naočala, su must have jer je bjelina površine zasljepljujuća, a na odmet nisu ni krema za sunčanje i šešir zbog UV zraka, koje su izrazito opasne zbog velike nadmorske visine i rijetkog zraka.

Foto: Guliver/Shutterstock

4. Džamija šeika Zajeda, Abu Dhabi

Sofisticirana arhitektura mramora, elementi od zlata i dragoga kamenja, raskošni bazeni te molitvena dvorana s najvećim tepihom na svijetu razlozi su zbog kojih možemo reći da ne možemo skinuti pogled s ove veličanstvene atrakcije. Džamija šeika Zajeda bin Sultan Al Nahyana, ili Velika džamija, nalazi se u glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) Abu Dhabiju i jedna je od najvećih džamija na svijetu.

Njezina je gradnja posvećena osnivaču UAE te je na njoj radilo više od 3000 radnika, a završili su je za 13 godina. Džamija je jedno od najpoznatijih muslimanskih svetišta, a posjetitelji moraju biti skromno odjeveni prilikom posjeta. Zbog toga obavezno nosite odjeću koja pokriva glavu, noge, ramena i ruke. Ulazak u džamiju je besplatan.

5. Obala Na Pali, Kauai

Unatoč tome što je najstariji otok iz skupine havajskog arhipelaga, Kauai je jedan od rijetkih netaknutih i slabo razvijenih otoka na kojima dominira divlji krajolik. Vremenski uvjeti i erozija faktori su koji su stoljećima oblikovali ovaj prirodni fenomen, zbog čega Kauai vrvi spektakularnim kulturnim i prirodnim obilježjima. Međutim, ono što definitivno niti jednog posjetitelja ne ostavlja ravnodušnim jest obala Na Pali.

Ova se besprijekorna obala sastoji od mnoštva prirodnih atrakcija, poput Smaragdne doline, nepravilne 1219 metara visoke stijene koja se uzdiže iznad plavog Pacifika. Osim toga, špilje, tuneli i netaknuti veličanstveni krajolik nešto su što će se zasigurno urezati u pamćenje svakoga tko posjeti ovaj otok.

Foto: Guliver/Shutterstock

