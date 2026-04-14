Netanyahu Europi: Zaboravili ste puno toga od Holokausta

Benjamin Netanyahu je u ponedjeljak oštro kritizirao Europu, dok je Izrael obilježavao Dan sjećanja na Holokaust unaprijed snimljenom ceremonijom iz Yad Vashema, usred trajnih neprijateljstava s Iranom i terorističkom skupinom Hezbollah u Libanonu.

U svom govoru, premijer Benjamin Netanyahu rekao je da je Europa danas „pogođena dubokom moralnom slabošću“ te da Izrael sada brani kontinent „koji je toliko toga zaboravio od Holokausta“.

Optužio je Europu da „gubi kontrolu nad svojim identitetom, svojim vrijednostima i svojom odgovornošću da brani civilizaciju od barbarstva“. „Od nas može mnogo naučiti“, rekao je premijer, „osobito temeljnu lekciju o jasnoj moralnoj razlici između dobra i zla, koja u trenucima istine zahtijeva da ratujemo za dobro, za život.“

„Izrael, s druge strane, ne zaboravlja tu vječnu odgovornost“, rekao je Netanyahu. „Zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama i s drugim zemljama s kojima stvaramo saveze o kojima će se u budućnosti govoriti, branimo se — branimo cijeli svijet“, rekao je, dodajući da „Izrael stoji uz Sjedinjene Američke Države na čelu slobodnog svijeta.“ Rekao je da su dvije zemlje „zadale težak udarac zlom režimu u Iranu“ u svoje dvije zajedničke operacije tijekom protekle godine.

„Da nismo djelovali [protiv iranskih nuklearnih, raketnih i drugih vojnih ciljeva]“, rekao je Netanyahu, „imena Natanz, Fordow, Isfahan i Parchin vjerojatno bi se pamtila s vječnim užasom, baš poput Auschwitza, Treblinke, Majdaneka i Sobibora.“

Nekoliko sati kasnije, odjekujući Netanyahuovu kritiku Europe, ministar financija Bezalel Smotrich napao je njemačkog kancelara Friedricha Merza zbog upozorenja Izraelu na „de facto aneksiju“ Zapadne obale.

„Uoči Dana sjećanja na Holokaust, njemački kancelar trebao bi pognuti glavu i tisuću puta se ispričati u ime Njemačke, umjesto da se usuđuje nama držati lekcije o moralu kako se trebamo ponašati prema nacistima naše generacije“, napisao je Smotrich na platformi X.

Predsjednik Isaac Herzog u svom je obraćanju pozvao na nacionalno jedinstvo, rekavši da Izrael nije nastao iz pepela Holokausta da bi ga progutala vatra razdora.

Predsjednik je svoje obraćanje isprepleo pričom o preživjeloj iz Holokausta Magdi Baratz i njezinu praunuku Asafu Cafriju, vojniku Izraelskih obrambenih snaga (IDF).

Cafri je prošle godine poginuo u borbama u Gazi, a Baratz je vijest o smrti svojeg praunuka primila dok se nalazila na mjestu bivšeg koncentracijskog logora Bergen-Belsen, gdje je i sama patila tijekom Holokausta. Nedugo zatim je preminula.