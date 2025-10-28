Obavijesti

SNAŽNI UDARI

Netanyahu naredio izraelskoj vojsci: 'Snažno napadnite Gazu'

Piše Antonela Šaponja,
Naredba je uslijedila nakon što je Netanyahu optužio Hamas da krši primirje predajom posmrtnih ostataka izraelskog taoca koji je već ranije pronađen

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu naredio je izraelskoj vojsci da odmah izvede napade u Gazi. Ova je naredba uslijedila nakon što je Netanyahu optužio Hamas da krši primirje predajom posmrtnih ostataka izraelskog taoca koji je već ranije pronađen.

- Nakon sigurnosnih konzultacija, premijer Netanyahu naredio je vojnim postrojbama da odmah izvedu snažne udare u Pojasu Gaze - stoji u priopćenju njegova ureda.

Prema sporazumu o primirju postignutom 10. listopada uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, od Hamasa se očekuje da što prije preda tijela svih izraelskih talaca.

Izrael je pristao vratiti tijela 15 Palestinaca za svako tijelo izraelskog taoca koje bude predano. Dosad je Hamas predao tijela 18 talaca, ali nijedno u posljednjih pet dana, dok je Izrael predao tijela 195 Palestinaca.

