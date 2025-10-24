Obavijesti

News

Komentari 2
TOMISLAV KLAUŠKI
Komentira Tomislav Klauški
Tomislav Klauški

Genocidni ratovi 21. stoljeća ciljaju djecu. Jer ubijanje djece znači ubijanje budućnosti nacije

Čitanje članka: 2 min
Genocidni ratovi 21. stoljeća ciljaju djecu. Jer ubijanje djece znači ubijanje budućnosti nacije
Foto: Ramadan Abed

Rusko gađanje dječjih vrtića i otimanje 20 tisuća ukrajinske djece i izraelsko ciljanje snajperima palestinske djece i ubojstvo 18 tisuća djece u Gazi otkriva da su upravo djeca postala glavne mete genocidnih ratova.

Prije dva dana BBC je objavio kako ima dokaze o tome da su izraelski vojnici gađali snajperima palestinsku djecu u Gazi. Izraelci su navodno gađali u prsa i glavu, a preko 60 posto djece ubijeno je fatalnom preciznošću.

Ovo otkriće naslanja se na lanjski izvještaj New York Timesa o istoj temi, kao i na upozorenja američkih i britanskih liječnika koji su otkrivali prave razmjere humanitarne krize i ratnih događanja u Gazi. 

U dvije godine rata u Gazi je ubijeno preko 18 tisuća palestinske djece. Svakoga dana, upozorila je nedavno direktorica UNICEF-a Catherine Russel, ubija se cijeli razred djece.

Otimanje djece

Istovremeno, ruski dronovi sravnili su prije tri dana dječji vrtić u Harkivu, kao što su gađali dječje vrtiće i igrališta tijekom trogodišnje agresije na Ukrajinu, a ruska povjerenica za djecu Maria Lvova-Belova u jednom intervjuu opisala je svoje napore u preodgajanju silom otetog ukrajinskog dječaka, odnosno opisala kako mu je ispirala mozak da bi počeo razmišljati ruski.

Prije dvije godine Međunarodni kazneni sud izdao je uhidbeni nalog za Lvovu-Belovu, kao i za Vladimira Putina, zbog otmice dvadeset tisuća ukrajinske djece iz okupiranih područja Ukrajine.

Ovo su genocidni ratovi. I usmjereni su protiv djece.

"Druga najjača armija na svijetu vodi rat protiv ukrajinske djece", kazao je danas Volodimir Zelenski, komentirajući najnoviji napad na dječji vrtić u Harkivu. 

Prema procjenama UNICEF-a u Ukrajini je svakog tjedna ubijeno ili ranjeno 16 djece. U Gazi je situacija neusporedivo gora.

Zašto su djeca postala mete genocidnih ratova u Ukrajini i Gazi?

Ubijanje budućnosti

Ne samo zbog oblika ratovanja koji se svodi na razaranje gradova i čitavih teritorija. Ne samo zato što su djeca najranjivija i najosjetljivija za moderne taktike ratovanja koje idu prema uništavanju urbanih područja i nasumičnom gađanju dronovima. Ne samo zato što su djeca bespomoćna u akcijama etničkog čišćenja teritorija. 

Već zato što ubijanje djece ili njihovo otimanje i preodgajanje znači ubijanje budućnosti nacije i naroda.

A to je onda genocid u pravom smislu riječi.

Namjerno ubijanje djece snajperima u Gazi može se smatrati jednim od najgorih genocidnih oblika ratovanja nakon Drugog svjetskog rata. Brojna svjedočenja otkrivaju metode kojima su se izraelski vojnici služili u svom iživljavanju nad stanovnicima i civilima Gaze. 

U istu kategoriju može se svrstati i rusko etničko čišćenje dvadeset tisuća ukrajinske djece, njihovo preodgajanje i vjerojatno buduće korištenje kao vojne sile u prolongiranom ratu u Ukrajini kojeg Putin očito nema namjeru zaustaviti.

Moderne armije?

Sve to događa se u armijama koje se vole nazivati modernima, u zemljama koje se smatraju europskima, u državama koje se vole proglašavati demokratskima, u vojnim strategijama koje bi trebale biti moderne, pa čak i u režimima koji uvjeravaju svijet da se bore protiv nacizma (kao Putin u Ukrajini) ili inspiraciju crpe iz tragičnih uspomena na nacizam.

Pa se metode njihovih vojnih pohoda sve češće uspoređuju s onim nacističkim.

"Djeca nisu kolateralne žrtve, nisu vojnici, ona su samo djeca", izjavila je direktorica UNICEF-a za zaštitu djece Sheema Sen Gupta. 

Nisu kolateralne žrtve

I to je uvelike točno. Djeca nisu samo kolateralne žrtve. One su direktne žrtve genocidnog rata, oni su meta i cilj snajpera, dronova, granata. I prema njima se armije sve manje odnose kao prema slučajnim, usputnim žrtvama, a sve više kao primarnom cilju kojeg treba eliminirati. Na ovaj ili onaj način.

Namjerno se granatiraju vrtići, namjerno se snajperima ciljaju djeca, namjerno se kidnapiraju djeca, namjerno se ruše građevine u čijim ruševinama nestaju djeca.

Jer se time eliminira budućnost neke nacije.

Tako izgledaju ratovi 21. stoljeća.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Vidi sve članke ovog autora
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Strašno nevrijeme pogodilo je Zagreb, jak vjetar čupao stabla: 'Oštećeno je i nekoliko auta'
KAOS U METROPOLI

Strašno nevrijeme pogodilo je Zagreb, jak vjetar čupao stabla: 'Oštećeno je i nekoliko auta'

Jak vjetar praćen kišom noćas je pogodio i zagrebačko područje. U Dubravi je bilo srušenih stabala, poplavila je Dankovečka. Vjetar je rušio stabla i na Volovčici. Nevrijeme je poharalo i druge dijelove države
FOTO UŽASA na ZG obilaznici!
KAMION PROBIO OGRADU

FOTO UŽASA na ZG obilaznici!

Teška nesreća između Jakuševca i Kosnice u petak prijepodne. Promet je prekinut prema Lipovcu, objavio je HAK.. Kako nam je rekao čitatelj koji je snimio fotografije, kamion je proletio kroz ogradu: 'Strašno, jedan auto je bio skroz razvaljen', rekao nam je čitatelj
Detalji brutalnog ubojstva u Zagrebu: Ubio suprugu, tijelo odvezao u šumu i prekrio lišćem
STRAVA U VRAPČU

Detalji brutalnog ubojstva u Zagrebu: Ubio suprugu, tijelo odvezao u šumu i prekrio lišćem

Đurđica A. (42) popila je kavu s majkom i otišla kući. Tamo ju je udavio suprug Senad A. (41). Odvezao je njezino tijelo u Strmec Odranski, a kasnije u stanu počinio suicid

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025