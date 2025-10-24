Rusko gađanje dječjih vrtića i otimanje 20 tisuća ukrajinske djece i izraelsko ciljanje snajperima palestinske djece i ubojstvo 18 tisuća djece u Gazi otkriva da su upravo djeca postala glavne mete genocidnih ratova.
Genocidni ratovi 21. stoljeća ciljaju djecu. Jer ubijanje djece znači ubijanje budućnosti nacije
Prije dva dana BBC je objavio kako ima dokaze o tome da su izraelski vojnici gađali snajperima palestinsku djecu u Gazi. Izraelci su navodno gađali u prsa i glavu, a preko 60 posto djece ubijeno je fatalnom preciznošću.
Ovo otkriće naslanja se na lanjski izvještaj New York Timesa o istoj temi, kao i na upozorenja američkih i britanskih liječnika koji su otkrivali prave razmjere humanitarne krize i ratnih događanja u Gazi.
U dvije godine rata u Gazi je ubijeno preko 18 tisuća palestinske djece. Svakoga dana, upozorila je nedavno direktorica UNICEF-a Catherine Russel, ubija se cijeli razred djece.
Otimanje djece
Istovremeno, ruski dronovi sravnili su prije tri dana dječji vrtić u Harkivu, kao što su gađali dječje vrtiće i igrališta tijekom trogodišnje agresije na Ukrajinu, a ruska povjerenica za djecu Maria Lvova-Belova u jednom intervjuu opisala je svoje napore u preodgajanju silom otetog ukrajinskog dječaka, odnosno opisala kako mu je ispirala mozak da bi počeo razmišljati ruski.
Prije dvije godine Međunarodni kazneni sud izdao je uhidbeni nalog za Lvovu-Belovu, kao i za Vladimira Putina, zbog otmice dvadeset tisuća ukrajinske djece iz okupiranih područja Ukrajine.
Ovo su genocidni ratovi. I usmjereni su protiv djece.
"Druga najjača armija na svijetu vodi rat protiv ukrajinske djece", kazao je danas Volodimir Zelenski, komentirajući najnoviji napad na dječji vrtić u Harkivu.
Prema procjenama UNICEF-a u Ukrajini je svakog tjedna ubijeno ili ranjeno 16 djece. U Gazi je situacija neusporedivo gora.
Zašto su djeca postala mete genocidnih ratova u Ukrajini i Gazi?
Ubijanje budućnosti
Ne samo zbog oblika ratovanja koji se svodi na razaranje gradova i čitavih teritorija. Ne samo zato što su djeca najranjivija i najosjetljivija za moderne taktike ratovanja koje idu prema uništavanju urbanih područja i nasumičnom gađanju dronovima. Ne samo zato što su djeca bespomoćna u akcijama etničkog čišćenja teritorija.
Već zato što ubijanje djece ili njihovo otimanje i preodgajanje znači ubijanje budućnosti nacije i naroda.
A to je onda genocid u pravom smislu riječi.
Namjerno ubijanje djece snajperima u Gazi može se smatrati jednim od najgorih genocidnih oblika ratovanja nakon Drugog svjetskog rata. Brojna svjedočenja otkrivaju metode kojima su se izraelski vojnici služili u svom iživljavanju nad stanovnicima i civilima Gaze.
U istu kategoriju može se svrstati i rusko etničko čišćenje dvadeset tisuća ukrajinske djece, njihovo preodgajanje i vjerojatno buduće korištenje kao vojne sile u prolongiranom ratu u Ukrajini kojeg Putin očito nema namjeru zaustaviti.
Moderne armije?
Sve to događa se u armijama koje se vole nazivati modernima, u zemljama koje se smatraju europskima, u državama koje se vole proglašavati demokratskima, u vojnim strategijama koje bi trebale biti moderne, pa čak i u režimima koji uvjeravaju svijet da se bore protiv nacizma (kao Putin u Ukrajini) ili inspiraciju crpe iz tragičnih uspomena na nacizam.
Pa se metode njihovih vojnih pohoda sve češće uspoređuju s onim nacističkim.
"Djeca nisu kolateralne žrtve, nisu vojnici, ona su samo djeca", izjavila je direktorica UNICEF-a za zaštitu djece Sheema Sen Gupta.
Nisu kolateralne žrtve
I to je uvelike točno. Djeca nisu samo kolateralne žrtve. One su direktne žrtve genocidnog rata, oni su meta i cilj snajpera, dronova, granata. I prema njima se armije sve manje odnose kao prema slučajnim, usputnim žrtvama, a sve više kao primarnom cilju kojeg treba eliminirati. Na ovaj ili onaj način.
Namjerno se granatiraju vrtići, namjerno se snajperima ciljaju djeca, namjerno se kidnapiraju djeca, namjerno se ruše građevine u čijim ruševinama nestaju djeca.
Jer se time eliminira budućnost neke nacije.
Tako izgledaju ratovi 21. stoljeća.
