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Netanyahu o izbodenom pilotu: 'On je pravi heroj, prerano je govoriti o umiješanosti Irana'

Piše HINA,
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Netanyahu o izbodenom pilotu: 'On je pravi heroj, prerano je govoriti o umiješanosti Irana'
Foto: Caitlin Ochs
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Izraelski premijer Benjamin Netanyahu istaknuo je kako je prerano donositi zaključke o mogućoj umiješanosti Irana u napad na letu iz Dubaija za Tel Aviv, dok se pilot Smit Machchhar oporavlja u bolnici nakon što je teško ranjen.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u četvrtak da je prerano govoriti o razlozima zbog kojih je jedan pilot izbo drugog i pokušao preuzeti kontrolu nad letom iz Dubaija za Tel Aviv, prenosi BBC. Zrakoplov kompanije Flydubai naglo je izgubio više od 5200 metara visine tijekom incidenta koji se dogodio u srijedu, dva sata nakon polijetanja, no putnici i posada uspjeli su svladati napadača i ponovno preuzeti kontrolu te sigurno prizemljiti zrakoplov.

Izbodeni pilot, kapetan Smit Machchhar ,državljanin Indije, trenutačno se nalazi u bolnici u stabilnom stanju, a premijer Benjamin Netanyahu nazvao ga je "pravim herojem".

Osumnjičeni napadač uhićen je u Saudijskoj Arabiji, no očekuje se njegovo prebacivanje u Ujedinjene Arapske Emirate, odakle je zrakoplov i poletio, rekao je Netanyahu za Fox News.

Na pitanje ima li naznaka umiješanosti Irana, odgovorio je: "Prerano je to reći".

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I indijski premijer Narendra Modi u četvrtak je kapetana aviokompanije flydubai nazvao "junakom" nakon što je uboden i teško ranjen.

Zrakoplov flydubaija je letio od Dubaija prema Tel Avivu u srijedu kada je u kokpitu došlo do nasilja.

Indijski kapetan Smit Machchhar je više puta uboden, no uspio se oduprijeti svom napadaču te otvoriti vrata kokpita, nakon čega su putnici i članovi posade svladali kopilota.

Dvoje drugih pilota aviokompanije koji su bili u zrakoplovu su potom preuzeli kontrolu nad njime te prisilno sletjeli u saudijskom gradu Tabuku.

"Ovaj čovjek je junak", napisalo je izraelsko ministarstvo vanjskih poslova na društvenim mrežama pored fotografije Machchhara.

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Prema izvješćima izraelskih medija, izraelski stomatolog u zrakoplovu je pružio prvu pomoć kapetanu te uspio zaustaviti krvarenje nakon napada.

Machchhar je prevezen u bolnicu u Tabuku i njegovo stanje je stabilno, objavilo je indijsko veleposlanstvo u Saudijskoj Arabiji.

List Hindustan Times je izvijestio da se ranjeni pilot nalazi u jedinici intenzivne njege, a da je Modi telefonom razgovarao s njegovom obitelji.

Modi je rekao da je Machchharova hrabrost pomogla spasiti stotine života i izbjeći tragediju.

"Suočen s najvećom opasnošću i unatoč tome što je bio teško ozlijeđen, pokazao je ogromnu hrabrost i nepopustljivu odlučnost da zaštiti živote drugih", napisao je Modi na društvenoj platformi X. "Indija je ponosna na kapetana Machchhara. Molim se za njegov brz oporavak, obnovu snage i dobro zdravlje".

Izraelska vlada je incident opisala kao pokušaj džihadističkog terorističkog napada kopilota, koji je iz Omana, no ključna pitanja o incidentu i dalje nisu riješena, uključujući motiv.

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