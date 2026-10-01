Izrael uvodi strože provjere pilota nakon incidenta na letu: 'Znat ćemo njihove identitete'

Izrael će pooštriti sigurnosne provjere pilota koji lete u zemlju, izjavio je glasnogovornik ureda premijera, nakon incidenta na letu flydubaija za Tel Aviv koji Izrael ocjenjuje kao prijetnju normalizaciji odnosa u regiji, priopćilo je u srijedu izraelsko veleposlanstvo u Hrvatskoj. Let iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u Izrael u srijedu je preusmjeren u Saudijsku Arabiju nakon što je poslao signale za hitne slučajeve. Vjeruje se da je kopilot izbo kapetana, nakon čega je kabinsko osoblje ušlo u pilotsku kabinu i preuzelo kontrolu nad zrakoplovom, rekla su dvojica izraelskih dužnosnika.

"Znat ćemo identitet svakog pilota koji leti u Izrael, znat ćemo tko je ta osoba te ćemo provesti određene sigurnosne provjere", rekao je za Reuters Doron Spielman, glasnogovornik ureda izraelskog premijera.

Dodao je da je Netanyahu naložio nadležnim tijelima da "pooštre sigurnosne mjere" na letovima prema Izraelu koje obavljaju domaći i strani zračni prijevoznici.

Izraelsko veleposlanstvo u Hrvatskoj u srijedu je priopćilo da Izrael ocjenjuje incident kao pokušaj terorističkog napada usmjerenog na Izrael i Ujedinjene Arapske Emirate i Abrahamove sporazume, priopćilo je.

“Ovaj napad nije bio usmjeren samo protiv izraelskih putnika, bio je to besraman napad na odnose Izraela i UAE-a i viziju budućnosti koju predstavljaju Abrahamovi sporazumi”, priopćilo je veleposlanstvo u Zagrebu. Radi se o diplomatskim sporazumima potpisanim 2020. s nekoliko arapskih država s ciljem normalizacije diplomatskih, ekonomskih i kulturnih odnosa. Među njima su i izravni letovi i trgovinska suradnja.

“Takvi pokušaji, koliko god okrutni bili, neće uništiti procese mira i normalizacije koji su u tijeku i neće odrediti budućnost naše regije. Mir i solidarnost će prevladati. Stojimo zajedno s UAE-om, duboko predani jačanju veza između naših zemalja i naših naroda”, stoji u priopćenju.

Zračna kompanija u vlasništvu Dubaija upozorila je na opasnost od "preuranjenih nagađanja" i istaknula da mnoge pojedinosti još nisu jasne. Motiv incidenta na letu kompanije flydubai zasad nije poznat.

Saudijske vlasti uhitile su i ispitale kopilota leta FZ1073 kompanije flydubai, koji je iz Ujedinjenih Arapskih Emirata letio prema Izraelu prevozeći 174 osobe, gotovo isključivo izraelske državljane, izjavio je Netanyahu.

Državna zrakoplovna kompanija iz Dubaija upozorila je na "preuranjena nagađanja” i navela da mnoge pojedinosti još nisu jasne.

Netanyahu se u nedjelju sastao s predsjednikom UAE-a šeikom Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom tijekom rijetkog posjeta toj zaljevskoj zemlji. Izrael i UAE razvili su bliske sigurnosne, vojne i gospodarske odnose nakon uspostave diplomatskih odnosa 2020. godine.