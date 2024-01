Netanyahu: 'Protivimo se uspostavi palestinske države, ofenziva će trajati do pobjede'

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je Sjedinjenim Državama da se protivi uspostavi palestinske države nakon što sukob u Gazi završi, piše BBC.

- Izrael će nastaviti s ofenzivom u Gazi do potpune pobjede, odnosno do uništenja Hamasa i povratka preostalih izraelskih talaca- objavio je na konferenciji za novinare, dodajući da bi to moglo potrajati 'još mnogo mjeseci'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Izrael je u posljednje vrijeme pod intenzivnim pritiskom da obuzda svoju ofenzivu i uključi se u pregovore o prekidu borbi zbog teške humanitarne krize koja trenutno traje u Gazi. Do sada je poginulo gotovo 25.000 Palestinaca i 85% stanovništva Pojasa je raseljeno, govore podaci ministarstva zdravstva kojim upravlja Hamas.

Izraelski saveznici, uključujući SAD, pozvali su na oživljavanje dugo uspavanog 'rješenja dviju država', u kojem bi buduća palestinska država sjedila rame uz rame s izraelskom.

U mnogim krugovima postoji nada da bi trenutna kriza mogla natjerati zaraćene strane da se vrate diplomaciji, kao jedinoj održivoj alternativi beskrajnim ciklusima nasilja. Međutim, čini se da je namjera izraelskog premijera sasvim suprotna.

On je novinarima u četvrtak rekao da Izrael mora imati sigurnosnu kontrolu nad cijelom zemljom zapadno od rijeke Jordan, što bi uključivalo teritorij svake buduće palestinske države.

- Ovo je nužan uvjet, a sukobljava se s idejom palestinskog suvereniteta. Što učiniti? Ovu istinu govorim našim američkim prijateljima, a također sam zaustavio pokušaj da nam se nametne realnost koja bi naštetila sigurnosti Izraela- rekao je.

Netanyahu je veći dio svoje političke karijere proveo protiveći se palestinskoj državnosti. Prošlog je mjeseca čak izjavio kako je ponosan što je spriječio njezino uspostavljanje. Ovakvo javno opovrgavanje diplomatskog pritiska Washingtona i odlučnost da se ostane na trenutnom vojnom kursu, pokazuju da se ponor sa zapadnim saveznicima Izraela sve više širi.

Od napada 7. listopada SAD podržava njegovo pravo da se brani. Međutim, kako je broj mrtvih u Gazi rastao, a prizori užasa tamo su se pojavljivali, zapadne vlade pozvale su Izrael na suzdržanost.

Bijela kuća je u više navrata pokušala utjecati na izraelsku vojnu politiku, ali ti su savjeti često naišli na gluhe uši ili na potpuno odbijanje. To je pak pojačalo frustraciju u nekim američkim krugovima zbog očigledne opće potpore Bidenove administracije Izraelu.

Savjetnik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan je nakon izjava izraelskog premijera rekao je da njegova vlada neće prestati raditi na rješenju s dvije države, dodajući da 'neće biti ponovne okupacije Gaze'.