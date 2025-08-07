Netanyahu saziva sigurnosni kabinet radi širenja rata u Gazi

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu trebao bi se u četvrtak sastati sa sigurnosnim kabinetom i razgovarati o planovima da vojska preuzme kontrolu nad još većim teritorijem u Gazi, unatoč rastućim kritikama kod kuće i u inozemstvu vezanom uz rat u toj enklavi. Netanyahu će sazvati sigurnosni kabinet nakon trosatnog sastanka održanog ovog tjedna s načelnikom vojske koji su izraelski dužnosnici opisali kao napet, rekavši da vojni čelnik nije bio sklon proširenju kampanje.

Ankete pokazuju da većina Izraelaca želi da rat završi sporazumom kojim bi se oslobodili preostali taoci, dok Netanyahuova vlada inzistira na potpunoj pobjedi nad palestinskom militantnom skupinom Hamas.

Ideja da izraelske snage prodru u područja koja ne kontroliraju u razorenoj palestinskoj enklavi izazvala je uzbunu u Izraelu.

Majka jednog taoca u četvrtak je pozvala ljude da izađu na ulice kako bi izrazili svoje protivljenje proširenju kampanje.

"Netko tko govori o sveobuhvatnom sporazumu ne ide i ne osvaja Pojas (Gaze) i ne dovodi taoce i vojnike u opasnost", napisala je Einav Zangauker na X-u u komentarima upućenim Netanyahuu.

Forum obitelji talaca, koji predstavlja zatočenike u Gazi, pozvao je zapovjednika glavnog stožera Eyala Zamira da se usprotivi proširenju rata i pozvao vladu da prihvati sporazum koji bi okončao rat i oslobodio preostale taoce.

Ministar obrane Israel Katz kazao je u srijedu da će vojska provesti vladine odluke dok se ne ispune svi ratni ciljevi.

Izraelski lideri dugo inzistiraju da se Hamas razoruža i da nema nikakvu buduću ulogu u demilitariziranoj Gazi te da se oslobode taoci.

UN je izvješća o mogućem proširenju izraelskih vojnih operacija u Gazi nazvao "duboko alarmantnima" ako su istinita.

U Gazi se još uvijek drži 50 talaca, od kojih izraelski dužnosnici vjeruju da je 20 živih.

Većina onih oslobođenih rezultat je diplomatskih pregovora. Razgovori o prekidu vatre, u kojima je moglo biti oslobođeno nekoliko talaca, propali su u srpnju.