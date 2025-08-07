Obavijesti

News

Komentari 0
NOVI PLANOVI

Netanyahu saziva sigurnosni kabinet radi širenja rata u Gazi

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Netanyahu saziva sigurnosni kabinet radi širenja rata u Gazi
Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS

Ideja da izraelske snage prodru u područja koja ne kontroliraju u razorenoj palestinskoj enklavi izazvala je uzbunu u Izraelu

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu trebao bi se u četvrtak sastati sa sigurnosnim kabinetom i razgovarati o planovima da vojska preuzme kontrolu nad još većim teritorijem u Gazi, unatoč rastućim kritikama kod kuće i u inozemstvu vezanom uz rat u toj enklavi. Netanyahu će sazvati sigurnosni kabinet nakon trosatnog sastanka održanog ovog tjedna s načelnikom vojske koji su izraelski dužnosnici opisali kao napet, rekavši da vojni čelnik nije bio sklon proširenju kampanje.

Ankete pokazuju da većina Izraelaca želi da rat završi sporazumom kojim bi se oslobodili preostali taoci, dok Netanyahuova vlada inzistira na potpunoj pobjedi nad palestinskom militantnom skupinom Hamas.

Ideja da izraelske snage prodru u područja koja ne kontroliraju u razorenoj palestinskoj enklavi izazvala je uzbunu u Izraelu.

ZATRAŽIO ANGAŽMAN Netanyahu pozvao Crveni križ da pomogne taocima u Gazi: 'Hamas laže o gladi...'
Netanyahu pozvao Crveni križ da pomogne taocima u Gazi: 'Hamas laže o gladi...'

Majka jednog taoca u četvrtak je pozvala ljude da izađu na ulice kako bi izrazili svoje protivljenje proširenju kampanje.

"Netko tko govori o sveobuhvatnom sporazumu ne ide i ne osvaja Pojas (Gaze) i ne dovodi taoce i vojnike u opasnost", napisala je Einav Zangauker na X-u u komentarima upućenim Netanyahuu.

Forum obitelji talaca, koji predstavlja zatočenike u Gazi, pozvao je zapovjednika glavnog stožera Eyala Zamira da se usprotivi proširenju rata i pozvao vladu da prihvati sporazum koji bi okončao rat i oslobodio preostale taoce.

POZVAO NA JEDINSTVO Netanyahu: 'Pripremam upute o nastavku rata u Pojasu Gaze'
Netanyahu: 'Pripremam upute o nastavku rata u Pojasu Gaze'

Ministar obrane Israel Katz kazao je u srijedu da će vojska provesti vladine odluke dok se ne ispune svi ratni ciljevi.

Izraelski lideri dugo inzistiraju da se Hamas razoruža i da nema nikakvu buduću ulogu u demilitariziranoj Gazi te da se oslobode taoci.

UN je izvješća o mogućem proširenju izraelskih vojnih operacija u Gazi nazvao "duboko alarmantnima" ako su istinita.

U Gazi se još uvijek drži 50 talaca, od kojih izraelski dužnosnici vjeruju da je 20 živih.

Većina onih oslobođenih rezultat je diplomatskih pregovora. Razgovori o prekidu vatre, u kojima je moglo biti oslobođeno nekoliko talaca, propali su u srpnju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Znanstvenik s Harvarda tvrdi da je komet ATLAS svemirski brod. Evo što kažu naši stručnjaci
Tu-du-du, nema nam pomoći!

Znanstvenik s Harvarda tvrdi da je komet ATLAS svemirski brod. Evo što kažu naši stručnjaci

VIDEO Objekt se kreće značajno brže od drugih sličnih objekata i ima neobičnu putanju, stoga je moguće da ipak nije riječ o običnom kometu
Iskustva ogorčenih mladića koji su radili na koncertu u Zagrebu: Nekim konobarima nisu platili
Gazda Rajiču, di je zapelo?

Iskustva ogorčenih mladića koji su radili na koncertu u Zagrebu: Nekim konobarima nisu platili

‘Našamarao me neki ćelavac dok me optuživao da sam uzeo bakšiš’, pričaju i mladići koji su radili Thompsona u Sinju
Vučić: U Kninu su se čuli ustaški uzvici, slavili su nacizam. Srbi će spriječiti takvo pisanje povijesti
NAPAO JE I PICULU

Vučić: U Kninu su se čuli ustaški uzvici, slavili su nacizam. Srbi će spriječiti takvo pisanje povijesti

Vučić je izjavio kako su se na proslavi čuli ustaški pokliči te ustvrdio da je riječ o "dugogodišnjoj pripremi javnog mnijenja".

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025