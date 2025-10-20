Na mjestu događaja pronađena je iskorištena raketa, a u tijeku je kriminalističko istraživanje
OGLASILA SE POLICIJA
Netko ispalio signalnu raketu dok je avion slijetao u Split
Čitanje članka: < 1 min
Tijekom vikenda kod Zračne luke Sveti Jeronim netko je s trogirskog područja ispalio signalnu raketu baš dok je avion slijetao.
Policija je obavljenim razgovorom s pilotom utvrdila kako ni u jednom trenutku nije bilo nikakve ugroze za avion i putnike. Na mjestu događaja pronađena je iskorištena raketa, a u tijeku je kriminalističko istraživanje.
Zračna luka Sveti Jeronim, nekada Zračna luka Split, nalazi se zapadno od Kaštel Štafilića, šest kilometara od Trogira. Policija upozorava da svaka uporaba pirotehnike u blizini zračne luke ozbiljno ugrožava sigurnost prometa.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+