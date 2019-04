Netko je sabotira? 'Moja seksi fotografija bila je za supruga'

Obitelj i ja proživljavamo teške trenutke. Sporna fotografija moja je osobna fotografija koju sam slala suprugu i on je to potvrdio.

Insinuacije da sam ih slala nekome mladiću samo su plod mašte nekoga tko se nije udostojao doći do mene i pitati me nešto o tome, rekla nam je Berina Fatić (42), profesorica bosanskog jezika u Mješovitoj srednjoj školi Nordbat 2 u Varešu u BiH.

Usred skandala našla se zbog svojih slobodnijih fotografija koje su osvanule na internetu. Priču o profesorici prvi je objavio jedan od najutjecajnijih dnevnih listova u BiH te u tekstu provukao da je profesorica fotografije navodno razmijenila s nepoznatim čovjekom, koji ih je objavio na internetu. Inače, fotografije su snimljene u privatnoj prostoriji, a ne u učionici, kako list navodi.

- Postavljati pitanje jesam li te fotografije razmjenjivala s učenicima dno je dna. Ne znam kako je osvanula na Viber mreži. Ne poričem da volim napraviti pokoji selfie, pa i u razredu, ali uvijek je pristojan. To kako se ja odijevam i ponašam u privatnom životu moja je osobna stvar. Moji me učenici vole, s njima imam super odnose, pa su me valjda zbog toga predložili za najboljeg prosvjetnog radnika u BiH - kazuje nam profesorica. Odlučno odbacuje tvrdnje da su objavljene fotografije izazvale reakcije roditelja.

Foto: Facebook

- To nije točno. Štoviše, oni su me podržali. A to što je netko ljubomoran na moj izgled, ja mu ne mogu pomoći. Po prirodi sam takva. Ne volim šutjeti, pa se možda nekome nije svidjelo što se ne ustručavam izreći svoje mišljenje - objasnila nam je Berina. Prisjetila se kako su je također pokušali kompromitirati prije sedam mjeseci i uvjerena je da sad pokušavaju ovako.

- Berina je u životu izdržala i teže udarce, pa će izdržati i ovaj. Bitno mi je da imam podršku svoje obitelji, svoga supruga i roditelja, kao i svojih radnih kolega – rekla je profesorica Berina.

Mještani Vareša, koji danas sve više žive u “dubokoj” prošlosti, nisu baš toliko zainteresirani za priču o njihovoj lijepoj profesorici jer imaju kudikamo većih problema.

Foto: Facebook

- Profesorici poručujemo da uživa u onome što joj je Bog dao, a ovim zlobnicima koji prvo pljuju pa onda to ližu želimo da dugo požive – rekli su uvijek gostoljubivi mještani.

Kratak je u komentaru bio i Mirnes Hrvat, direktor škole koju brine sve manje maturanata i djece koja završavaju osnovnu školu.

- Držimo da je to njena privatna stvar i, što je najvažnije, nije bilo u školi - zaključio je direktor vareške škole Nordbat 2.