Netko je u Hrvatskoj osvojio veliki iznos na Eurojackpou!

U 29. kolu Eurojackpota, održanom 10. travnja 2026. godine, izvučeni su sljedeći brojevi: 1, 6, 11, 18, 48 te dodatni brojevi 10 i 12.

U ovom kolu nije bilo dobitnika glavne nagrade (5+2) u Hrvatskoj, a ni u ostatku Europe. Također, nije bilo dobitnika druge nagrade (5+1). Najveći dobitak ostvaren je u kategoriji 5+0, gdje je jedan igrač iz Hrvatske osvojio 134.418,50 eura, a ukupno je bilo sedam ovakvih dobitnika u Europi.

U kategoriji 4+2, jedan igrač iz Hrvatske osvojio je 6.200,80 eura.

Očekivani jackpot za 30. kolo iznosi 14.000.000 eura.